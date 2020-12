Afrique de l'Ouest: De la joie chez les Maliens et Sénégalais au Togo

« On est très content de ce geste de solidarité de la CSTT et nous leur souhaitons bonne chance. Ce n'est pas facile de rassembler les gens et de les considérer. Car leur geste-là témoigne qu'ils nous considèrent comme des travailleurs tout comme, même si nous sommes d'une autre nationalité qu'eux », a déclaré samedi au nom des deux communautés Mouhamed SILLA, ressortissant malien et iman de la mosquée de Lomé.

Le RESYNAM-Togo n'en est pas à son premier coup. Depuis quelques semaines, le réseau déroule un projet relatif au « le droit des migrants et la protection contre la COVID-19 ». Deux communautés étrangères à savoir les Guinéens et les Nigérians en avaient déjà eu le 27 novembre dernier.

« C'est une série de campagnes de sensibilisation que nous sommes en train de mener à l'endroit des travailleurs migrants. Nous avons jugé bon de nous entretenir avec les frères du Mali et du Sénégal sur les mesures barrières à observer pour éviter d'être en contact avec le virus du covid19. Comme vous le savez, la maladie est toujours là et continue de faire des victimes. Nous sommes obligés de vivre avec et avec les précautions que sont les mesures barrières », a déclaré Emmanuel Komlan AGBENOU, le point focal national de RESYNAM-Togo.

Le projet se poursuit dans les jours à venir, surtout avec la célébration le 18 décembre prochain de la journée internationale des migrants. Non seulement d'autres communautés de travailleurs migrants vont aussi bénéficier du même geste telles que Bénin, Niger, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mauritanie. Mais aussi il y aura une table-ronde avec tous les représentants des travailleurs migrants.

Rappelons que le RESYNAM-Togo est composé de quatre syndicats à savoir la confédération nationale des travailleurs du Togo (CNTT), la confédération syndicale des travailleurs du Togo (CSTT), l'Union générale des syndicats libres (UGSL) et l'Union nationale des syndicats indépendants du Togo (UNSIT). Son objectif est de mener des activités dans le cadre de la protection des droits et la défense des intérêts des travailleurs migrants.