Egypte: Ouverture de la 4e édition de la conférence annuelle d'al-Ahram sur l'énergie

La 4e édition de la conférence annuelle d'al-Ahram a démarré aujourd'hui lundi sous le titre "récolte de la réforme et avenir du développement" pour l'examen des opportunités d'investissement, la transformation numérique, et l'avenir du développement dans le secteur de l'énergie, et ce avec la participation efficace de hauts experts et responsables des secteurs de l'énergie, du pétrole et des banques.

La première séance de la conférence, organisée sous la houlette du Premier ministre Moustafa Madbouly, et avec la participation des ministres de L'Electricité, Mohamed Chaker et du Pétrole et des Richesses minérales, Tarek El-Molla, discute de la stratégie du secteur de l'énergie en Egypte, alors que la deuxième évoque les opportunités d'investissement dans le secteur de l'énergie.

L'élan, le développement et la modernisation du secteur du pétrole dans les domaines de recherche, de prospection et de raffinerie, ainsi que les projets de la valeur ajoutée dans le domaine de matières pétrochimiques feront l'objet d'examen lors de la troisième séance.

D'autre part, la 4e séance examine les opportunités et les défis que relève le secteur de l'électricité en matière de transformation numérique, notamment les axes de la technologie de l'hydrogène «vert».

Enfin, les recommandations de la conférence seront annoncées lors de sa séance de clôture.