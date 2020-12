Congo-Kinshasa: Défénestration du Bureau Mabunda - Le MSC dit "Bravo aux Députés nationaux "

Jeanine Mabunda n'est plus présidente de l'Assemblée nationale en RDC. Après une longue journée de débats, les députés pétionnaires ont évincé du perchoir la première femme élue présidente de l'Assemblée nationale ensemble avec les 5 autres membres de son bureau. Cette déchéance a ouvert une voie à la requalification de la majorité, telle que voulue par l'Allié de l'Udps : Le Mouvement de Solidarité pour le Changement de l'Honorable Laurent Batumona.

Pour trouver la stabilité politique, pense-t-on au MSC, tout doit se jouer maintenant pour donner à la population qui a tant souffert du système kabiliste basé sur la corruption, intimidations et autres violations de droits de l'homme à aspirer à la paix, à l'Etat de droit et à l'amélioration de la vie sociale.

Le MSC se veut optimiste et explique que cette déchéance va dans le sens d'aider le peuple et félicite les Députés pour leur vision d'asseoir la démocratie en recommandant au bureau d'âge de ne pas perdre le temps. "Le Mouvement de Solidarité pour le Changement de Laurent Batumona se félicite du jeu démocratique qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale par la déchéance du Bureau de Jeanine Mabunda est une chose très positive qui va dans le sens du peuple. Nous félicitons tous les Députés pour leur participation à ce débat démocratique. Le MSC félicite également les Députés qui ont rejoint le camp de la vérité ; le camp de l'Union sacrée et le bureau d'âge qui n'a pas résigné sur son énergie pour tenir la plénière jusqu'aux petites heures du matin".

Le MSC lui demande de continuer avec la même célérité qui comporte tous les dangers car, le bureau définitif doit être installé. Notre population a soif du changement et nous au MSC nous souhaitons de continuer cet élan.

Le chemin est encore long mais les signes d'un regain de victoire sont bien visibles. Les signes d'une union sacrée sont visiblement satisfaisants. Près de trois semaines après que le président de la République Antoine Tshisekedi Tshilombo ait fixé rendez-vous à la population congolaise de revenir pour lui rendre compte de ses consultations, il faut noter que les résultats ont abouti par faire tomber une après l'autre les membres du FCC qui, devant les pétitions, ne croyaient pas les oreilles moins les yeux que les députés pétitionnaires allaient faire écrouler cette majorité au parlement. Devant l'ouragan de l'histoire, mur ou pas mur, le fruit finit par tomber.

Les Députés qui ont choisi le camp de l'Union sacrée et de la raison ont conclu un contrat avec le peuple et ils bénéficient de l'appui du peuple. Le MSC a certes retrouvé un peu de marge et exhorte aux députés de continuer sur cette lancé pour sortir la RDC de la crise créée intentionnellement pour le programme du Président de la République pour son peuple afin de retrouver le chemin du redressement de la situation sociale, estime-t-on au MSC.

Fini le jeu de cache-cache

Le 10 décembre au Palais du peuple, la détresse a pris le dessus dans le camp Kabila. Les masques de nombreuses personnalités du FCC étaient tombés. Ce qui était caché était dévoilé au grand jour car, ils se sont emportés en appelant et réclamant des réformes devant ces enjeux qui deviennent stratégiques. Ils voient dans l'avenir la chute libre du premier ministre, Chef du gouvernement et de voir Félix Tshisekedi, asseoir fatalement son union sacrée.

Le Mouvement de Solidarité pour le Changement appelle les Députés à la cohésion d'esprit pour les prochaines étapes à franchir.