Congo-Kinshasa: Denise Nyakeru honore les femmes formées sur la transformation des maniocs en produits nutritifs

Faisant de l'autonomisation de la femme son cheval de bataille, c'est ainsi qu'à l'issue d'une formation organisée par le programme AgriFeD de ONU Femmes dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi a remis, Jeudi 10 décembre 2020, des certificats à 90 femmes formées dans la culture et la transformation du manioc ainsi que des kits de démarrage d'activités génératrices des revenus.

Cette formation a couvert toutes les étapes nécessaires de la culture des plantes de manioc, le choix de la bonne terre, des boutures et la lutte contre les maladies, la transformation du manioc en farine panifiable ou amidon, et la fabrication des produits innovants et nutritifs tels que le pain, les spaghettis, les beignets, gâteaux (cakes) et la pizza et permettra à ces femmes, désormais, d'être autonomes.

Faisant d'une pierre deux coups, après les femmes agricultrices, la Première Dame de la RDC, s'est rendue, ce même jour, à l'orphelinat « Aide à l'enfant défavorisé », AED en sigle situé au quartier Jamaïque dans la commune de Kintambo pour apporter son soutien aux filles et enfants vulnérables.

En collaboration avec la Fondation Vodacom, dans le cadre de sa campagne dénommée "Carean Share", la présidente de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a remis un lot important de machines à coudre et matériels de couture à ces filles pour leur permettre de se prendre en charge et devenir ainsi autonome.

En plus de ce don, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, en collaboration avec la fondation Vodacom, a remis un lot d'uniformes, de vivres et non vivres aux orphelins.

Notons qu'il y a quelques mois lors d'une vaste campagne à Kinshasa et au Kongo Central, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a, dans un contexte difficile lié à la pandémie de coronavirus, autonomisé 2.500 femmes œuvrant dans le commerce de proximité en leur dotant de fonds pour relancer leurs activités fortement touchées par cette pandémie.