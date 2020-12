Congo-Brazzaville: Vie des partis - Jean-Marc Thystère Tchicaya reconduit à la tête du RDPS

A l'issue du 3e congrès ordinaire tenu du 12 au 13 décembre à Brazzaville, Jean-Marc Thystère Tchicaya a été reconduit au poste de président du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social (RDPS) pour un nouveau mandat de cinq ans.

Les assises du 3e congrès ordinaire ont permis aux participants de procéder à la révision des instances dirigeantes de l'organisation. Ainsi, ils ont mis en place un comité directeur de 271 membres, un bureau politique de 71 membres, une coordination nationale de 8 membres et une commission de contrôle et d'évaluation de 7 membres.

Ayant bénéficié de nouveau de la confiance des membres de son parti, Jean-Marc Thystère Tchicaya a annoncé qu'il place son prochain quinquennat sous le signe de l'unité, du travail et de la discipline. Il a appelé les différents promus à plus de responsabilité et à pouvoir mesurer l'ampleur des tâches qui les attendent, avant d'affirmer qu'il est conscient lui également de sa lourde mission dont il va s'employer, avec l'aide de ses collègues, d'assumer avec autant de responsabilité.

Parmi les priorités du prochain quinquennat, a-t-il renchéri, il y a la restructuration des organes intermédiaires et de base du parti ; sachant que les batailles politiques se gagnent à la base, et la préparation des prochaines échéances électorales dont la plus éminente est l'élection présidentielle de mars 2021.

A cet effet, le plenum des congressistes a invité le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, à se porter candidat au scrutin présidentiel de 2021. Jean Marc Thystère Tchicaya compte mobiliser les membres de son parti à travailler davantage pour la réélection dès le premier tour du candidat de la majorité présidentielle.

Rappelons qu'à l'ouverture des travaux, le président du RDPS avait émis le vœu de voir l'élection présidentielle se dérouler dans la paix et la tranquillité comme l'a été la concertation politique de Madingou, dans la Bouenza, premier acte de ses préparatifs ; indiquant de ce fait que les périodes électorales sont souvent des moments de violences aveugles.

Notons que plusieurs partis politiques de la majorité présidentielle ont été présents à l'ouverture et à la clôture des assises du 3e congrès ordinaire du RDPS qui a été placé sur le thème : Militantes, militants et sympathisants du RDPS, dans l'impératif de consolider la démocratie congolaise, revitalisons notre parti dans l'unité, le travail et la discipline ».