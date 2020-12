Gabon: Election FEGABAB - Tim Harmel Remanda en opération séduction

C'est à la faveur d'un point de presse organisé à son domicile ce lundi 7 décembre 2020 à Libreville que le candidat à la présidence de la Fédération Gabonaise de Basketball (FEGABAB), Tim Harmel Remanda a présenté les grandes lignes que constitue son projet « FACE » pour redonner des couleurs au basket gabonais.

Formation, autonomisation, compétitivité et engagement. Tels sont les grands axes du programme de société du candidat Tim Harmel Remanda pour briguer la tête de la Fédération Gabonaise de Basketball. Avec un soutien de poids non négligeable en la personne Dorland Bonango, son directeur de campagne et ancien président de la ligue de l'Estuaire qu'il a décliné son projet à l'occasion de sa rencontre face aux médias. Ainsi, il prône le retour aux fondamentaux en misant sur une formation des encadreurs, des joueurs et des associations afin de restructurer les différentes ligues et clubs. Ce qui donnerait une autonomie garantissant le déroulement des compétitions sans obstruction ou interruption.

Fédérer toutes les forces vives est importante, car pour lui : « il faut restructurer la fédération et mettre sur pied une gestion professionnelle, créer des infrastructures sportives de proximité et organiser les compétitions nationales plus adaptées ». Cela passe par le moyen d'accroître les ressources financières de la part de la fédération qui pourra par la suite seront soumises à l'usage des compétitions domestiques afin de rendre le basket Gabonais compétitif à l'extérieur.

Ses motivations purement sportives, Tim Harmel Remanda démarre son tour de campagne électoral du côté de la Ngounié ce mercredi 9 décembre à Mouila au quartier Baleka. L'occasion a été donné pour échanger avec les acteurs de la localité, notamment le Bureau de la ligue de basketball de la Ngounié, les sous ligues et responsables de clubs.

Après les mots de bienvenue présentés par Emile Nzimba Boussamba, président de la ligue de la Ngounié à l'ensemble de la délégation mené par Tim Harmel Remanda, le tour est revenu à ce dernier de présenter son programme porté sur quatre axes pour redynamiser le basketball gabonais. « Je m'abstiens de faire de grandes promesses, mais je vous invite à voter pour nous afin qu'ensemble nous repensions le basketball Gabonais », déclare le candidat à ses hôtes qui, en retour ont promis un vote cash en sa faveur.