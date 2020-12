Congo-Kinshasa: Kananga - Le SYNAMED condamne l'attaque de 3 domiciles de médecins

Le Syndicat national des médecins (SYNAMED) au Kasaï-Central condamne vivement les actes d'atrocités et de barbarie commis par des bandits armés sur les médecins et leurs familles. Cette corporation l'a fait savoir lundi 14 décembre à Kananga, dans un mémorandum adressé aux autorités au niveau national et provincial.

Dans ce document, les médecins évoquent six cas dans l'espace de trente jours à Kananga où des médecins ont été victimes de vol et leurs maisons vandalisées par des malfaiteurs.

Le président provincial de la commission contrôle de SYNAMED, Dr Jean-Pierre Mbuyi, déplore cette situation et appelle l'Etat à prendre des mesures pour sécuriser les personnes et leurs biens et surtout le corps soignant.