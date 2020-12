Cote d'Ivoire: Retard dans la construction de l'autoroute Yakro-Tiébissou / Pierre Demba, Dg Ageroute - « L'entreprise n'était pas outillée pour aller à la cadence souhaitée… »

Le dernier Conseil d'Administration de l'Agence de gestion des routes (Ageroute) s'est tenu, le vendredi 11 décembre dernier, à la direction régionale de Yamoussoukro.

Ce conseil a été l'occasion, selon le directeur général de l'Ageroute, Pierre Demba, de faire le bilan de l'année 2020 et faire connaître le budget qui sous-tendra les activités de l'année 2021 « C'est une année malgré le contexte que vous connaissez, la Covid-19, l'élection présidentielle avec quelques difficultés que nous avons connues, au niveau de l'Ageroute, a été une année fructueuse. Nous avons pratiquement tenu nos engagements avec plus de 96% de réalisations de nos objectifs.

Nous avons achevé d'importants projets à travers toute la Côte d'Ivoire, et la plupart des projets sont en train de rentrer dans le schéma, le délai d'achèvement que nous avons prévu. Nous avons profité pour jeter un coup d'œil et approuver le budget 2021 qui tient compte de la croissance nécessaire de l'économie du pays pour rattraper la relative compression que nous avons connue cette année, et le BTP va être le moteur de cette économie » a fait savoir Pierre Demba face à la presse.

UN PROGRAMME D'ENTRETIEN ROUTIER DE 700 MILLIARDS DE NOS FRANCS

Poursuivant, le patron de l'Ageroute a dégagé les perspectives pour l'année 2021 ; Le faisant, il a annoncé de bonnes nouvelles pour les populations ivoiriennes « Ce que vous devez savoir, c'est que cette année, on a réceptionné plus de 138 kilomètres de route. Au niveau de la réhabilitation, c'est également des chiffres similaires. Globalement, les choses s'améliorent grâce au travail qui a été fait. Depuis 2011, c'est plus de 2000 km qui ont été ajoutés au stock qu'il y avait. Aujourd'hui, on a plus de 7 500 km de routes bitumées… » a-t-il fait connaître avant de faire noter « 2021 sera une année encore plus importante pour la Côte d'Ivoire dans le secteur. En 2021, nous allons relancer tous nos chantiers, en même temps, nous devons aller très vite pour couvrir l'ensemble du territoire mais surtout donner l'opportunité de créer des richesses dans toutes les régions.

Le programme d'entretien routier va s'intensifier avec un programme orienté vers les zones de production… » Comme actions pour mener à bien ces activités, le Dg a indiqué « Pour cela, nous avons conçu le programme de mobilité en milieu rural qui est un programme important qui viendra compléter le programme d'entretien routier d'environ 700 milliards F CFA. Au-delà de ce programme, c'est un programme sur la mobilité et de connectivité que nous allons lancer dans tout le pays ; c'est un programme qui va se tendre sur cinq ans d'environ 6 000 km pour non seulement réhabiliter les routes qui existent mais surtout créer de nouvelles routes pour qu'entre les départements et les régions, nous ayons des routes bitumées... »