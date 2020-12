Cote d'Ivoire: Secteur mines - Les hommes s'engagent à promouvoir l'accès à plus de femmes

Le ministère des Mines et de la Géologie de Côte d'Ivoire, sous l'impulsion du ministre Jean-Claude Kouassi, a choisi d'amplifier la contribution des femmes au secteur minier et de promouvoir plus d'emplois et plus de droits pour elles. Dans cette optique, il a procédé au lancement officiel de l'association « HeForShe » Mines Côte d'Ivoire, le 11 décembre à l'Espace Latrille Events.

Pendant les trois années à venir, Pascal Bernasconi, vice-président exécutive en charge des affaires publiques, de la Rse et de la Sécurité d'Endeavour, assurera la présidence de l'association « HeForShe » Mines Côte d'Ivoire.

HeForShe ( Lui Pour elle ) est un mouvement de solidarité mondial des Nations unies (Onu-Femmes) pour l'égalité des genres. Lancé le 20 septembre 2014 à New York, le mouvement HeForShe a pour objectifs de faire participer les hommes à la lutte contre les inégalités liées au genre, développer les principes de l'équité et créer les conditions favorables à la promotion des femmes.

Selon le ministre des Mines et de la Géologie, le secteur minier ivoirien est en plein essor. Toutefois, fort est de constater que très peu de femmes travaillent dans ce secteur d'activité encore fortement dominé par les hommes. « Aujourd'hui, le secteur minier, ce secteur vital à l'économie mondiale, apparaît comme un secteur exclusivement, sinon essentiellement, réservé aux hommes. Dans notre pays, l'administration des mines compte, sur un effectif de 155 miniers, 11 femmes, soit 7% de l'effectif. Et ce taux est le même dans le secteur privé qui ne réunit que 7% de femmes. Ailleurs dans le monde, selon les études les plus récentes, la place des femmes dans le secteur minier se situe autour de 10% ».

L'ambition de Jean-Claude Kouassi et de l'association « HeForShe » Mines Côte d'Ivoire est d'améliorer sensiblement le taux des femmes travaillant dans le secteur. Au niveau du ministère des Mines et de la Géologie, des projets sont initiés pour amplifier la contribution des femmes au secteur minier et promouvoir plus d'emplois et plus de droits pour les femmes. Il s'agit notamment de soutenir la formation des femmes et améliorer leur employabilité grâce à l'action du Comité de gestion du fonds de formation minière ; encourager et promouvoir la diversification dans les choix de carrière des femmes afin d'augmenter le nombre des étudiantes dans les formations universitaires et professionnelles ; favoriser l'accès des diplômées à un premier emploi dans l'industrie minière et faciliter l'embauche des travailleuses dans les milieux majoritairement masculins ; renforcer l'intégration et le maintien des travailleuses en emploi par la transformation des politiques et des pratiques au sein des équipes de travail afin qu'elles soient plus inclusives, a indiqué Jean-Claude Kouassi.

« A présent, me tournant vers vous, chers membres de l'association « HeForShe », je voudrais vous dire que c'est librement que vous avez choisi de ne pas rester en marge de ce vaste mouvement pour l'égalité des sexes. Vous avez choisi de travailler avec les femmes et de travailler les uns avec les autres, afin de créer plus de richesses, et plus d'emplois dans l'intérêt bien compris de notre pays, de vos entreprises et de la société (...). Nous sommes convaincus que la présente cérémonie, et bien d'autres manifestations à venir, nous aideront à formuler une stratégie cohérente, inclusive et efficace et à disposer des ressources nécessaires à la mise en œuvre de cette stratégie », a-t-il déclaré.

Outre le ministre des Mines et de la Géologie, ont participé à la cérémonie des membres du gouvernement ou leurs représentants ainsi que Pasquasle Salvaggio, chargé d'affaires de l'ambassade du Canada ; Antonia N'Gabala-Sodonon, représentante de l'Agence Onu-Femmes.