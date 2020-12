Egypte: Transformer l'Egypte en centre du négoce énergétique est un objectif national

Le gouvernement égyptien a fait de la transformation de l'Egypte en centre régional du négoce énergétique un objectif national, a affirmé le premier ministre, Mostafa Madbouly.

Les projets d'interconnexion électrique entre les Etats ont démontré qu'ils comportaient des bénéfices technique, économique, écologique, social, politique et juridique et partant de ce concept l'Egypte oeuvre avec force pour l'établissement de tels projets pour assurer sa sécurité énergétique et augmenter la part du renouvelable dans la production électrique sur le moyen et long terme, a souligné M. Madbouly dans son allocution prononcée à l'ouverture de la 4e édition de la conférence annuelle d'Al-Ahram pour l'énergie et dont la lecture a été donnée par le M. Mohamed Chaker, ministre de l'électricité et de l'énergie renouvelable.

L'Etat cherche à réaliser le développement durable, à améliorer les conditions de vie des citoyens, assainir le climat d'investissement, associer le secteur privé aux projets de l'infrastructure et impulser simultanément le développement industriel, touristique, métallurgique, urbain et agricole à un rythme inédit, a précisé M. Madbouly.

Et d'ajouter que l'énergie est le pilier du développement global dans toute société et joue un rôle crucial dans le rétablissement de la stabilité macroéconomique, la hausse des réserves de change.

L'Etat a formulé la vision 2030 pour placer l'Egypte au même rang des pays avancés dans le monde et pour ce faire, elle agrandit l'espace urbain en édifiant de nouvelles cités pour assimiler la hausse démographique galopante et en procédant à la bonification des terres, a -t-il expliqué.

"Nous construisons également des centrales électriques, des stations de dessalement de l'eau de mer et de traitement des eaux usées domestiques et agricoles et développons l'infrastructure notamment routière".