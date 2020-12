Egypte: Le pays a réussi à enregistrer une croissance positive malgré le Covid-19

- L'Egypte figure parmi les rares pays du monde à avoir pu réaliser une croissance économique en 2019-2020 malgré les répercussions de la pandémie de coronavirus, a affirmé le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El-Molla, lors de la 4e conférence sur l'énergie organisée par Al-Ahram.

Les institutions de l'Etat ont coopéré et œuvré pour préserver la vie des citoyens tout en poursuivant le développement malgré le Covid-19, selon M. El-Molla qui a signalé que le secteur de l'énergie est devenu un moteur pour bâtir une économie compétitive, et exerce un rôle moteur dans le développement durable.

Le secteur du pétrole a réussi, depuis mars dernier et jusqu'à présent, à enregistrer des indices positifs et à réaliser l'équilibre entre la protection des vies des citoyens et la poursuite du travail, a expliqué le ministre selon qui le monde a connu une crise sans précédent à cause des répercussions du Covid-19 aux niveaux économique, politique et social.

Au cours des six dernières années, le secteur du pétrole a réussi à mettre en application une stratégie adaptée aux changements mondiaux, et à affronter tous les défis, notamment ceux provoqués par la pandémie de coronavirus, a rappelé M. El-Molla avant de conclure "nous sommes déterminés à faire face à nos défis et à nos problèmes en toute transparence et sérieusement pour aller vers un avenir brillant ".