Algérie: CSJ - .Le dossier de collaboration avec les intermédiaires finalisé

Alger — La Commission du statut du joueur (CSJ) de la Fédération algérienne de football (FAF), a finalisé le dossier relatif aux intermédiaires avec tous les documents y afférents, notamment le Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires de joueurs, a annoncé dimanche soir la FAF sur son site officiel.

"Il a pour objectif essentiel de protéger les clubs, les joueurs et les entraîneurs contre toute implication dans des pratiques illégales lors de la conclusion d'accords de transferts et de contrats de travail engageant clubs, joueurs et entraîneurs", précise l'instance fédérale, soulignant qu'il a été "élaboré pour répondre aux exigences du règlement Fifa sur la collaboration".

Il permet d'évaluer et d'assurer un véritable contrôle et une grande transparence dans les transferts de joueurs, permettant ainsi à la FAF d'obtenir toutes les informations concernant tout paiement de quelque nature que ce soit qui serait effectué par un club, un joueur ou un entraîneur en faveur d'un intermédiaire, poursuit la même source.

Ce règlement contient par ailleurs un ensemble de dispositions qui seront désormais mises en œuvre pour réguler et contrôler l'accès à la profession d'une part et bénéficier de l'agrément et de l'obtention d'une licence dûment numérotée et enregistrée auprès de la Fédération algérienne de football d'autre part, conclut la FAF.