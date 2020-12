Algérie: Célébration de la résolution 1514, un cri de révolte lancé par les pays épris de paix

Belgrade — L'Ambassadeur d'Algérie à Belgrade, Abdelhamid Chebchoub, a indiqué, lundi, dans une tribune à l'occasion de la célébration du 60 eme anniversaire de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux Pays et aux Peuples coloniaux (1514),"que l'adoption de cette résolution est venue comme un cri de révolte lancé par les pays épris de paix et de justice".

"L'adoption de cette résolution est venue comme un cri de révolte lancé par les pays épris de paix et de justice, plus unis dans l'action depuis le sursaut de Bandung, contre le système colonial inhumain qui sévissait encore dans certaines régions du monde, pratiquant l'oppression, l'injustice et le déni de liberté, contrairement aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies", écrit M.Chebchoub.

Et d'ajouter :" cette résolution est venue également résonner comme un écho aux luttes de libération menées par les peuples d'Asie et d'Afrique, et que la guerre de libération qui se déroulait en Algérie rapportait quotidiennement aux salons feutrés du Palais des Nations Unies à New York, les atrocités du colonialisme et les actes de bravoure du peuple algérien contre le colonialisme et sa détermination à l'éradiquer".

Selon le diplomate, "cette résolution avait énoncé les principes généraux et jeté les bases juridiques de l'éradication du système colonial et elle a servi de cadre juridique aux Nations Unies pour mettre en œuvre la décolonisation des territoires qui étaient administrés par les puissances coloniales en Afrique et en Asie".

60 ans après, le système colonial persiste

Dans cette tribune, l'Ambassadeur d'Algérie regrette l'échec de l'humanité à éradiquer totalement, soixante ans après l'adoption de cette résolution, le colonialisme et à parachever cette œuvre rédemptrice".

"En effet, des territoires inscrits par les Nations Unies comme territoires non-autonomes et dont le statut final devait être déterminé dans le cadre de l'application de la Résolution 1514 XVI ont vu le processus de leur décolonisation contrarié du fait de la fuite de leurs responsabilités par les puissances coloniales occupantes, des rêves d'empires de certains Etats ou de l'immobilisme des institutions des Nations Unies", déplore M.Chebchoub.

Dans ce sens, le diplomate relève que "le Sahara Occidental, territoire non autonome, inscrit comme tel par les Nations Unies en 1963 et qui avait fait l'objet, en 1991, d'un plan de règlement qui prévoyait de permettre au peuple sahraoui d'exprimer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance conformément à la Résolution 1514 XV, reste l'exemple le plus frappant du parjure à la Charte des Nations Unies".

Selon M.Chebchoub,"certaines puissances ont décidé de déterminer les priorités des défis auxquels l'humanité doit faire face, sur la seule base de leurs intérêts mercantiles et de leurs velléités hégémoniques".A ce propos, l'ambassadeur fait observer " que ces puissances tentent, sous prétexte, de pragmatisme,de frapper d'obsolescence des principes universels, forgés par l'humanité dans sa longue marche vers la paix et le progrès et dont la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux Pays et aux Peuples coloniaux en est l'une des étapes".

"Cela cache mal une volonté de faire perdurer, sous une forme plus élaborée, plus globale et "plus civilisée", les mêmes pratiques du temps révolue du colonialisme", a-t-il affirmé.

M.Chebchoub note à ce propos que la célébration du soixantième anniversaire de la Déclaration 1514 "devrait interpeller la communauté internationale et les puissances de ce monde et les inciter à faire de nouveau acte de fidélité aux principes fondateurs de la Charte des Nations Unies, et à s'engager résolument dans le parachèvement du processus de décolonisation, tracé par la Résolution 1514".