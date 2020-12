Maroc: Le pays a entravé le travail des émissaires de l'ONU

Washington — Le Maroc a fait preuve d'un "manque de respect" et a entravé le travail des émissaires de l'ONU, a indiqué dimanche, sur sa page Facebook, l'ancien émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Christopher Ross.

Selon Christopher Ross, qui a servi de médiateur de l'ONU pour le Sahara Occidental entre 2009 et 2017, un autre ancien émissaire de l'ONU, Horst Kohler n'aurait pas démissionné de son poste pour des raisons de santé mais plutôt "parce qu'il était dégoûté par le manque de respect du côté marocain et les efforts déployés pour entraver son travail comme cela a été le cas pour moi".

M.Ross critique l'attitude du Maroc qui, selon lui, a poussé plusieurs émissaires de l'ONU à jeter l'éponge dont James Baker. Ce dernier a démissionné en 2004 lorsque le Maroc avait annoncé qu'une solution impliquant un référendum pour l'autodétermination du peuple sahraoui était une atteinte à sa souveraineté (supposée). Le Maroc avait pourtant accepté la solution du référendum en 1991, rappelle l'ancien diplomate américain.

M.Ross informe, en outre, que le secrétaire général de l'ONU est actuellement à la recherche d'un autre émissaire pour le dossier sahraoui, mais "tous ceux qui ont été approchés jusqu'ici ont hésité probablement parce qu'ils savent que le Maroc cherche en réalité quelqu'un qui soit susceptible de devenir son avocat plutôt que de rester neutre".

Par ailleurs, M. Ross a critiqué l'annonce, par le président américain sortant, de la reconnaissance de la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara Occidental. "Cette décision insensée et irréfléchie va à l'encontre de l'engagement des Etats-Unis à l'égard des principes de l'annexion de territoires par la force et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tous deux inscrits dans la Charte des Nations unies".

"Il est vrai que nous avons ignoré ces principes en ce qui concerne Israël et d'autres, mais cela n'exonère pas de les ignorer au Sahara occidental et d'encourir des coûts importants en termes de stabilité et de sécurité régionales et de nos relations avec l'Algérie", prévient-il.

Il assure, également que l'annonce faite par Trump risque de "dissuader le Sahara occidental de rester dans le processus de négociation" et menace les relations américaines "avec l'Algérie qui soutient le droit du peuple sahraoui de décider de son avenir à travers un référendum".

Cette décision pourrait également, selon M. Ross, menacer le développement les liens existant entre l'Algérie et les Etats-Unis sur les plans énergétique, commercial et en matière de coopération sécuritaire et militaire". Pour lui, "la décision du président Trump garantit la poursuite des tensions, de l'instabilité et la désunion en Afrique du Nord".

Le Front Polisario a démontré sa capacité à faire fonctionner un gouvernement

"Le Front Polisario a démontré qu'il était capable de faire fonctionner un gouvernement de manière organisée", a indiqué, sur un autre plan, Chistopher Ross.

Et de rappeler, à ce propos, que le Sahara occidental est aussi vaste que la Grande Bretagne et qu'il possède des ressources importantes dont le phosphate, les ressources halieutiques, les métaux précieux en plus de son potentiel dans le domaine du tourisme.

Face à l'argument selon lequel le Front Polisario serait incapable de défendre ce vaste territoire contre le terrorisme, l'ancien émissaire de l'ONU a expliqué qu'un soutien pourrait être assuré par d'autres pays en attendant que les forces armées sahraouies soient entièrement mises en place.