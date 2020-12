Ile Maurice: Décès de Kistnen - «Les images ont été manipulées» disent les avocats

Mort de Soopramanien Kistnen: retrouvez tous les articles dans notre dossier

Ils sont catégoriques. Les avocats qui représentent la famille de Soopramanien Kistnen affirment que les images Safe City qui ont été présentées en cour ce lundi 14 décembre ont été manipulées. «Si on ne peut pas avoir l'heure et la date exacte, pourquoi avoir Safe City ?» a demandé Me Anoup Goodary.

Par ailleurs, Me Roshi Bhadain est lui revenu sur l'entretien que Govinden Kistnen, le frère de Soopramanien Kistnen, a eu dans l'enceinte de la cour avec un conseiller du Premier ministre alors que la magistrate avait explicitement demandé au témoin de ne pas sortir car son témoignage n'était pas encore fini.

Me Rama Valayden, lead counsel du panel, est revenu à la charge concernant les images CCTV. «Mauritius Telecom peut encore aider. On sait tous que MT a les images de Trafic Watch, et là, la compagnie ne peut pas se cacher derrière la police.»

Demain, le responsable du projet Safe City et le représentant d'un opérateur de téléphone seront appelés à déposer.