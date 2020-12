Maroc: Les fruits rouges, une filière florissante dans le périmètre du Loukkos

Larache — La filière des fruits rouges, une des spéculations fruitières les plus rentables, a connu un essor important au Maroc durant la dernière décennie, notamment dans le périmètre du Loukkos, qui assure environ 80% de la production nationale.

En effet, la proximité des marchés européens, les conditions édapho-climatiques favorables et la disponibilité des ressources hydriques font du périmètre du Loukkos un lieu idéal pour la culture des fruits rouges, d'autant plus avec l'installation d'une vingtaine d'unités de conditionnement et de surgélation au niveau de la région.

Cette dynamique a été stimulée davantage avec la mise en oeuvre du Plan Maroc Vert (PMV), qui a permis de multiplier par 2 le PIB agricole entre 2008 et 2019, et par 2,4 les exportations du secteur, dont une multiplication par 18 des exportations des fruits rouges.

A cela s'ajoutent les mesures transverses du PMV, à l'instar du Programme national d'économie d'eau en irrigation (PNEEI) ayant permis l'amélioration du service de l'eau d'irrigation dans le Loukkos.

Pour le directeur régional de l'Agriculture de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mahjoub Lahrache, la chaîne des fruits rouges est très importante, compte tenu qu'une grande quantité de la production est dédiée à l'exportation, et qu'elle génère un chiffre d'affaire annuel pouvant atteindre jusqu'à 4 milliards de dirhams.

Selon les données de la direction régionale de l'agriculture, le volume exporté des fruits rouges représente environ 55% de la production totale des fraises, 90% des framboises et 95% des myrtilles.

Par ailleurs, dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la culture des fruits rouges s'étend sur une superficie de 5.000 hectares, a fait savoir M. Lahrache dans une déclaration à la MAP, notant que cette filière mobilise une main d'oeuvre importante dans le périmètre du Loukkos, que ce soit au niveau des exploitations agricoles ou les unités de conditionnement et de surgélation.

Sur le plan socio-économique, la filière des fruits rouges joue un rôle très important, en assurant plus de 6 millions de journées de travail durant 9 mois de l'année, contribuant ainsi à la création d'emplois en milieu rural.

Approché par la MAP, Zaid Ouhadda, gérant d'une exploitation agricole située dans la commune d'El Aouamra, relevant de la province de Larache, a expliqué que la préparation des champs commence en août, tandis que la plantation est effectuée à la mi-septembre, de manière à commencer la récolte en novembre, une opération qui se poursuit durant tout le début de l'année suivante.

Cette exploitation agricole s'étend sur 20 hectares, dont 15 dédiés à la culture des fraises et 3 aux myrtilles, a-t-il poursuivi, précisant que les variétés de fraises habituellement cultivées sont les variétés Victoria, Sabrina et Fortuna, tandis que la variété Samantha est une nouveauté cette année au sein de l'exploitation.

L'importance de cette filière l'a placée au coeur d'une campagne de sensibilisation sur la prévention de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) dans les milieux agricoles de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, menée récemment à la commune d'El Aouamra.

Une campagne qui a permis de garantir la continuité des activités agricoles au niveau des différentes chaînes de production et de maintenir le rythme d'approvisionnement des marchés internes aux niveaux local, régional et national, en plus des exportations, portées dans le périmètre du Loukkos principalement par la filière des fruits rouges.