Maroc: Nouveaux flagship stores - Huawei fait du lifestyle numérique une expérience unique et accessible

Casablanca — Avec ses deux nouveaux flagship stores, ouverts récemment à Casablanca, Huawei fait du lifestyle numérique une expérience unique et accessible.

Premières du genre au Maroc, ces boutiques phares concrétisent la stratégie de son programme "Seamless AI Life", de Huawei qui permet à ses clients

d'explorer les dernières technologies de la marque en offrant une expérience pratique dans un espace confortable et futuriste, indique l'entreprise dans un communiqué.

Renforçant l'empreinte de Huawei en tant que marque leader de l'innovation au Maroc, ces nouveaux stores offrent un accès unique aux derniers produits de la marque, rendant la vie plus facile, plus simple et plus smart, souligne la même source.

Les clients peuvent ainsi envisager leur propre style de vie numérique en expérimentant librement une large gamme de produits allant des ordinateurs portables aux smartphones, en passant par les tablettes et accessoires intelligents dans un environnement détendu.

Parmi les technologies développées par Huawei et qui sont disponibles dès à présent dans ses nouveaux stores, le très apprécié ordinateur portable MateBook X Pro 2020, qui propose un affichage FullView de 15,6 pouces et offre une expérience visuelle encore plus immersive avec son ratio S2B de 91% et sa qualité vidéo 4K, fait savoir le communiqué.

Ne pesant que 1,33 kg, le MateBook X Pro est aussi optimal et super pratique que robuste. Il mesure 14,6 mm d'épaisseur avec un cadre en métal, le tout avec 16 GB de RAM et 1Tb de stockage SSD rapide.

Mais allons plus loin encore ! Grâce à la technologie Huawei Share, qui prend en charge la continuité multi-écrans entre les smartphones Huawei et les MateBooks, il suffit désormais de placer un smartphone sur l'autocollant NFC du MateBook pour combiner les deux appareils en un seul, sans connexion Internet.

L'écran du téléphone apparaît alors sur l'écran de l'ordinateur, permettant de contrôler votre smartphone depuis un PC. Il n'y a plus qu'à faire glisser et déposer des fichiers, des images, des vidéos et prendre le contrôle des applications préférées.

Avec la tablette MatePad Pro, la connectivité entre les appareils Huawei est tout aussi simple. Son rapport écran/corps de 90% et ses cadres ramenés à 4,9 mm, auxquels s'ajoute un écran FullView de 10,8 pouces, offrent des expériences visuelles remarquables.

Une fois connecté, le smartphone fusionne avec le MatePad Pro et les deux appareils ne deviennent qu'un. L'écran du téléphone apparaît alors sur l'écran de la tablette, et permet de contrôler le smartphone depuis le MatePad Pro.

Les utilisateurs pouvent envoyer des messages à des amis depuis l'interface de la tablette et peuvent également ouvrir plusieurs applications pour afficher la fonction Multi-Window d'EMUI permettant d'exploiter toute la puissance de la tablette en mode multitâche et de naviguer rapidement entre les différentes applications, différentes notes et afficher des fenêtres flottantes pour répondre à un message sans quitter l'application.

Le MatePad Pro est aussi la première tablette Huawei à proposer une charge sans fil de 15 W, ainsi qu'une charge sans fil inversée de 7,5 W, offrant la possibilité de charger des appareils compatibles avec le chargement sans fil à l'aide de la tablette.

Équipé d'une charge rapide de 20 W, le MatePad Pro peut retrouver 3 heures d'autonomie en seulement 30 minutes de charge pour un prix de 6.999 dirhams.

En plus de produits exceptionnels, les nouveaux stores Huawei sont synonymes de services toujours plus qualitatifs. Avec le service VIP, la marque offre une meilleure expérience utilisateur dès l'achat.

L'appareil est non seulement préparé pour les utilisateurs, mais leur permet de bénéficier d'un SAV avec une large gamme d'avantages, notamment la réparation rapide en une heure, le nettoyage et entretien, la livraison gratuite en porte-à-porte, et même un téléphone de secours gratuit. Le service VIP est accessible pour les modèles P40 Pro, Mate 30 Pro, MatePad Pro et Nova.

Huawei n'oublie pas non plus ses fans et leur propose des remises exceptionnelles sur tous les accessoires et wearables en stock. Il s'agit de la Watch GT 2 à 1.949 dirhams au lieu de 2.499 dirhams, et la Watch GT 2e à 1.399 dirhams au lieu de 1.599 dirhams, outre les Freebuds 3 à 1.599 dirhams au lieu de 1.990 dirhams et la tablette MediaPad T5-10 à 2.059 dirhams au lieu de 2.299 dirhams.

D'autres offres supplémentaires concernent le Mate 30 Pro + Watch GT 2e à 9.999 dhs au lieu de 11.598 dirhams, le Nova 7i + Watch Fit à 3.249 dirhams au lieu de 3.748 dirhams, et enfin le P40 Pro + Watch GT 2 à 11.299 dirhams au lieu de 13.498 dirhams.