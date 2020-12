Maroc: Sébastien Roger nommé directeur général de GEFCO Maroc

Casablanca — La filiale marocaine du Groupe GEFCO, acteur mondial de la supply chain industrielle et leader européen de la logistique automobile, vient de nommer Sébastien Roger, spécialiste de l'industrie, pour diriger le développement de ses activités, actuellement en pleine expansion.

Alors que constructeurs automobiles majeurs et équipementiers de premier rang sont implantés au Maroc, GEFCO y déploie ses services multimodaux auprès de divers clients du secteur automobile et d'autres industries, souligne le Groupe GEFCO dans un communiqué.

Ces services incluent des prestations de transports routiers, aériens et maritimes et son savoir-faire en matière de logistique des véhicules finis, d'entreposage, de douane et de fiscalité, d'emballages réutilisables et de solutions de transports urgents, ajoute le Groupe, notant que GEFCO Maroc travaille également en étroite collaboration avec toutes les autres filiales du Groupe pour opérer les flux terrestres entre l'Europe et le Maroc.

"C'est une période idéale pour le Maroc. Le pays dispose d'une main d'œuvre importante, d'infrastructures de qualité, avec deux grands ports, et d'opportunités de croissance grâce à son positionnement géostratégique en Afrique. Nous investissons au Maroc et nous nous engageons à fournir à nos clients et partenaires de la région des solutions agiles, intelligentes et innovantes", déclare Sébastien Roger, nouveau Directeur général de GEFCO Maroc, cité dans le communiqué.

Au cours de ses 15 années chez GEFCO, Sébastien Roger a acquis une forte expérience en matière de gestion logistique. Il a notamment développé GEFBOX, l'activité du Groupe GEFCO dédiée aux emballages réutilisables, qu'il a su déployer auprès de grandes marques du secteur de l'automobile et de l'aéronautique.

Il a commencé son parcours chez GEFCO en tant que responsable industriel et planification, avant de devenir directeur de la division emballages réutilisables au siège de GEFCO en France, poursuit le communiqué, qui fait savoir que Sébastien a commencé sa carrière chez Hilti, un leader mondial de la fourniture de produits, systèmes et services de pointe pour l'industrie de la construction, d'abord comme responsable réapprovisionnement, puis comme responsable achats et distribution.

GEFCO est un expert mondial de la supply chain multimodale et l'un des principaux fournisseurs de logistique automobile en Europe. Avec plus de 70 ans d'expertise dans la gestion de chaînes logistiques complexes, GEFCO conçoit des solutions intelligentes, agiles et durables pour répondre aux besoins de ses partenaires dans un large éventail de secteurs.

Le réseau mondial de GEFCO s'étend sur les cinq continents, avec 15.000 collaborateurs dans 47 pays. En 2019, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros.