Algérie: FC Nantes - Mehdi Abeid sonne la révolte

14è de Ligue 1 avec seulement 14 points pris après 14 journée de Ligue 1, le FC Nantes et Mehdi Abeid ne vont pas bien. En témoigne le récent limogeage de Christian Gourcuff, remercié par Valdemar Kita pour insuffisance de résultats.

Malgré le changement de coach, la machine des Canaris a toujours du mal à prendre. Opposé à Dijon ce dimanche, le FC Nantes n'a pu faire mieux qu'un nul (1-1) à domicile. Occasion pour Abeid de revenir sur la perte de confiance du groupe :

« Il y a peut-être eu une perte de confiance. Face à Dijon, on mène au score, on prend un but évitable, on fait encore des erreurs qui ne doivent pas arriver. On doit faire beaucoup mieux pour retrouver de la confiance. C'est ce qu'on a perdu depuis la saison dernière, la grinta, d'être solide défensivement et agressif. C'est un point et on avance. Très doucement », a-t-il indiqué dans un entretien accordé à Ouest-France.

« On tente moins, quand on a des mauvais résultats, c'est naturel. C'est à nous de relever la tête, de tenter de montrer autre chose », a ajouté Mehdi Abeid avant de sonner la révolte.

« On sait que le climat est compliqué, on est les premiers déçus, estime Mehdi Abeid. On aimerait montrer aux supporteurs un autre visage. [... ] C'est un peu à cause de nous que le coach [Gourcuff] est parti, il faut vraiment qu'on se bouge et qu'on ait des résultats ».