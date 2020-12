Congo-Brazzaville: Tournoi de l'Uniffac U20 - Les Diables rouges appelés à relever le défi de la qualification

Avant de quitter Brazzaville pour Malabo, en Guinée équatoriale où les Congolais participeront du 15 au 22 décembre au tournoi zonal de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale (Uniffac), les poulains du coach Clément Massamba ont reçu des orientations du président de la Fédération congolaise de Football(Fecofoot), Jean Guy Blaise Mayolas. Il leur a demandé de mettre toutes les chances de leur côté afin de terminer parmi les meilleures équipes.

Très motivés et dynamiques, les juniors congolais ont quitté Brazzaville le 13 décembre. Avant leur départ, les vingt-trois joueurs et les membres du staff technique ont été reçus le 12 décembre à Brazzaville par Jean Guy Blaise Mayolas. Au cours de cette rencontre, le patron du football congolais a retracé le parcours des équipes congolaises dans ce tournoi qui regroupe souvent six pays d'Afrique centrale (la Guinée équatoriale, le Tchad, la République centrafricaine, le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Congo). Il leur a signifié aussi qu'ils ont le devoir de défendre dignement le Congo dans cette compétition qualificative à la douzième édition de la Coupe d'Afrique des nations (Can U20, Mauritanie 2021).

« Vous devrez faire des efforts pour obtenir la qualification. La CAN se tiendra deux mois après le tournoi de l'Uniffac et pour moi c'est la même équipe qui ira en Mauritanie pour jouer cette grande compétition. Vos grands frères ont gagné cette CAN en 2007. Nous devrons encore repartir en cette compétition. Vous êtes dans un groupe abordable et vous devrez sortir du lot en restant disciplinés puisque la nation compte sur vous. Allez-y gagner et arrivez en finale. Bonne chance », a souhaité Jean Guy Blaise Mayolas.

Le sélectionneur de cette équipe a pris bonne note des orientations de la hiérarchie et a promis de multiplier les stratégies afin de garantir un bel parcours à la formation congolaise. « Nous avons parlé des objectifs des Diables rouges U-20 par rapport au tournoi Uniffac. Au départ, notre mission consistait à faire qualifier l'équipe à la CAN et nous devrons prendre notre responsabilité. Nous avons une équipe compétitive malgré le coronavirus. Nous sommes appelés à satisfaire le public sportif congolais en général et le gouvernement en particulier », a rassuré Clément Massamba.

Les Congolais ont passé la nuit à Addis-Abeba et sont arrivés en Guinée équatoriale le 14 décembre. Logés dans le groupe B, en compagnie du Cameroun et de la RDC, ils entrent en compétition le 17 décembre en affrontant le Cameroun au stade de Rebola avant de terminer avec la RDC, le 19 décembre au stade de Malabo. Avec une victoire et un match nul, les Congolais pourront jouer la finale le 22 du même mois à Malabo. Pour tenir et réaliser ce pari, le Congo comptera sur le savoir-faire de vingt-trois joueurs qui composent l'ossature de la délégation des joueurs.

Les 23 Diables rouges sélectionnés

Gardiens

Giscard Mavoungou (Chemonots), Yann Norev Danish Oboua (Léopards), Abraham Hivenel Mognita Diakité (Racing club de Brazzaville-RCB ).

Défenseurs

Prince Mouandza Mapata (AS Otohô), Ernest Briyock Malonga (Tongo FC), Chrislay Pedro Peya Ockomb (FC Racine), Claude Gisaurvel Ngongara (AC Léopards), Yakouba Mabiala (AS Vega), Reveli Rosney Obembi Dion (Inter club), Dorcas A kanapio (Diables Noirs) et Francis Nzaba (Diables Noirs)

Milieux de terrain

Reich Triomphe Kokolo (Marakana), Borel Tomadzoto (DCMP), Gloire Mogel Ngambali Onguele (RCB), Gloire Jeron Ngoma Mabila (Inter club), Gosin Duvan Elenga (Diables Noirs) , Arddy Gilfran Santhous Mbousa (Cheminots)

Attaquants

Roland Okouri (AS Otohô), Japhet Eloi Mankou (Flamengo), Roxy Archange Bintsouka (FC Konzo), Elie Andzouono (Diables noirs), Jean Racine Louamba( Diables Noirs), Exaucé Sagesse Nzaou(JST).