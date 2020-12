Afrique de l'Ouest: Changement climatique - La CEDEAO réaffirme son engagement à soutenir l'Accord de Paris

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) a annoncé, le 11 décembre, son engagement à soutenir la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ou l'Accord de Paris adopté lors de la Cop 21.

« Il n'y a pas de temps à perdre pour répondre à l'urgence climatique, et cela ne pourra se faire sans l'action de tous, dans un esprit de solidarité et de responsabilité. En raison de la pandémie de la Covid-19, la COP26 de la CCNUCC a dû être reportée en novembre 2021, mais cette crise sanitaire aux conséquences multiples sur le plan économique et social ne doit pas entamer la mobilisation ni retarder l'action », a encouragé Sékou Sangaré, commissaire de l'Agriculture, de l'Environnement et des ressources en eau de la CEDEAO.

Inscrite dans ce nouvel ordre mondial environnemental, la communauté sous-régionale ne manque pas l'occasion d'acclamer l'initiative conjointe du secrétaire général des Nations unies, António Guterres, du Premier ministre britannique Boris Johnson et du président Emmanuel Macron, avec pour objectif de réussir le pari de maintenir l'augmentation de la température, si possible à 1,5°C.

« La CEDEAO réitère l'importance d'une action collective pour soutenir la mise en œuvre effective des CDN et de l'Accord de Paris, dans le cadre d'une approche solidaire et concertée, en commençant par l'échelle régionale. La Commission de la CEDEAO s'associe donc à cette mobilisation collective en soutenant les efforts de ses États membres dans le cadre de sa mission et de ses compétences d'attribution », a affirmé Jean- Claude Brou, président de la Commission.