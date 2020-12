Congo-Brazzaville: Fête de la Nativité - Le Rotary club Ndjindji égaie les élèves de Tchissanga et de Bouessi

À l'approche de la fête de Noël, le Rotary club Pointe-Noire Ndjindji a remis le week-end dernier des cadeaux aux élèves des écoles primaires de Tchissanga et Bouessi dans le département du Kouilou.

A chaque Noël, le Rotary club Pointe-Noire Ndjindji distribue des cadeaux aux enfants de la ville côtière et du Kouilou afin de leur permettre de passer la fête de la Nativité dans la joie, malgré une année difficile marquée par la crise sanitaire due à la pandémie de covid-19. Près de deux cents enfants du CP1 au CM2 se sont retrouvés en matinée dans la cour de l'école primaire de Tchissanga pour recevoir des jouets.

Pour Jean Benoit Bouiti, chef du village de Tchissanga, c'est un plaisir pour son village de recevoir l'arbre de Noël que le Rotary club Pointe-Noire Ndji-Ndji a organisé au profit des enfants. « La population de Tchissanga par ma voix vous dit merci. Cette remise des jouets est un acte qui mérite d'être salué à sa juste valeur», s'est-il réjoui.

Par la voix de l'un des leurs, les récipiendaires ont remercié les donateurs d'avoir pensé à eux en leur offrant des cadeaux afin qu'ils puissent passer la fête de Noël dans la gaieté. «Vous vous êtes engagés à faire la cause des plus démunis votre bâton de travail et la preuve en est cet arbre de Noël », a-t-il dit.

Il faut dire qu'en plus de l'organisation régulière d'un arbre de Noël aux côtés des enfants, le Rotary club Pointe-Noire Ndjindji œuvre à travers des dons de solidarité faits aux orphelins et aux enfants malades et distribue de fournitures scolaires aux élèves nécessiteux chaque année.

Dans son mot de circonstance, le président de la fondation Rotary club international, Marc Grégoire, a notifié que parmi les axes d'intervention de cette association figure en bonne place l'alphabétisation et l'éducation de base. « Nous sommes heureux et fiers d'apporter des opportunités de bonheur, de joie, d'épanouissement et de développement aux enfants des deux écoles de Tchissanga et de Bouessi ainsi qu'aux parents et aux enseignants qui les encadrent. Ensemble, nous formulons le vœu d'un monde meilleur qui offre des opportunités à tous », a-t-il signifié. Notons que le Rotary Club Pointe-Noire Ndjindji a été créé en juin 2014. En dehors de cette remise de cadeaux aux élèves, le club a également réhabilité les bâtiments de l'école primaire de Tchissanga.