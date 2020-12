Congo-Brazzaville: Électricité - Des installations de la E2C endommagées

De la fumée a été signalée le 14 décembre à Brazzaville, au poste de Djiri et au transformateur de l'Académie Marien-Ngouabi. Cet incendie sur les installations de la société Energie Electrique du Congo (E2C) serait à l'origine de la coupure d'électricité constatée ce matin dans certains quartiers de la capitale.

Depuis un certain temps, plusieurs quartiers de la ville de Brazzaville sont confrontés aux coupures intempestives d'électricité. De même, on note des baisses de tension et des délestages privant ainsi la population d'éclairage. Ces délestages à répétition sont source de mécontentement pour la population car l'électricité demeure une denrée importante pour la population notamment en matière de confort, de sécurité, de santé, de loisirs ainsi que d'activité génératrice de revenu.

« En attendant le diagnostic des experts d'E2C le pire serait à craindre », a indiqué un technicien en service à Djiri.

L'incendie intervient quelques mois après que la société Energie électrique du Congo (E2C) s'est employée à améliorer le circuit de distribution de l'électricité, à la décongestion des postes surchargés et à l'augmentation de la capacité des transformateurs dans certains quartiers de la ville capitale. Une action qui s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du Projet eau, électricité et développement urbain (PEEDU), cofinancé par le gouvernement et la Banque mondiale.

Née des cendres de la Société nationale d'électricité (SNE), la E2C a pour mission d'assurer la planification, le contrôle de l'exploitation et la conservation du patrimoine public de l'électricité.