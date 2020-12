Niger: Le taux de croissance réel de l'économie est ressorti à 5,9% en 2019

Le taux de croissance réel de l'économie nigérienne est ressorti à 5,9% en 2019 après 7,1% un an plus tôt. Selon Bceao, la situation des finances publiques de pays, à fin décembre 2019, s'est traduite par un déficit budgétaire dons compris de 3,6% du Pib, après 3,0% en 2018

Au Niger, la situation économique a été marquée en 2019, par la mise en œuvre du Plan de Développement économique et social (Pdes 2017-2021) et celle du Programme économique et financier (2017-2020) avec le Fmi, la tenue du sommet de l'Union africaine, la fermeture des frontières du Nigéria et la gestion du contexte sécuritaire.

