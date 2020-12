Sénégal: Cérémonie de clôture de Dakar Court - Le film «Gwacoulou, le foyer traditionnel» du Malien Moïse Togo lauréat du Grand prix

Les rideaux ont baissé, samedi dernier, à l'Institut français de Dakar, sur le Festival international de courts-métrages. Cette troisième édition du Dakar Court a vu la consécration du film «Gwacoulou, le foyer traditionnel» de Moïse Togo comme Grand prix.

C'est une soirée qu'on avait annoncée grande, notamment avec le concert de clôture d'Ismaël Lô, mais dont le programme a été finalement ciselé. La faute aux nouveaux protocoles de sécurité sanitaire consécutifs à la résurgence de la pandémie. La beauté de la fête a toutefois résisté malgré la sobriété imposée. La joie et la fierté ont été les choses les mieux partagées par les organisateurs et les participants, avec la réussite de cette troisième édition du Festival international de courts-métrages organisée sur le fil. Une joie plus prononcée chez le lauréat du Grand Prix Dakar Court 2020, le jeune réalisateur malien Moïse Togo, pour son film «Gwacoulou, le foyer traditionnel». Il a en plus gagné 1 300 000 FCfa offert par le ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal. Cette production, qui a supplanté par le choix du jury les onze autres films en compétition officielle, met en fiction l'évolution des croyances mystiques et des comportements en Afrique.

«Gwacoulou» a gagné la palme grâce à «la force de sa proposition qui fait dialoguer symboliquement poésie, tradition et modernité» ainsi que pour «l'élégance et la précision de sa mise en scène, l'expression sensorielle à laquelle il conduit», a expliqué le président du jury, le cinéaste malien Souleymane Cissé. Le Prix Grec/France pour le meilleur projet de fiction de l'atelier d'écriture de scénario a été décerné à «La Pierre précieuse» de Babacar Hanne Dia. Ce dernier, dont le film sera produit par le Groupe de recherches et d'essais cinématographiques (Grec/France) et préacheté par France Télévisions, a rendu un hommage émouvant à son maître, le défunt Abdel Aziz Boye à qui il a dédié la distinction. Le Prix national Annette Mbaye d'Erneville est remporté par «Tang jër» de Selly Raby Kane. Le film est aussi doté d'une cagnotte de 1,3 million de FCfa et l'achat des droits de diffusion par Canal+.

Le trophée de la Mention spéciale du jury est revenu à «Exodus» de Yassine El Drissi. La Meilleure interprétation masculine est allée à Vincent Fontano dans «Blaké» dont il est lui-même le réalisateur. Larissa Ballaroti a reçu le prix de la Meilleure interprétation féminine avec le rôle de Clarisse dans le film brésilien «Bird Boy». Les acteurs ont chacun gagné 250 000 FCfa. Les Talents Courts des éditions 2019 et 2020 ont également reçu leurs attestations au terme de leur formation, pour les Talents 2020, axés sur la responsabilité individuelle et la liberté d'expression. Ces ateliers étaient animés par le cinéaste Moussa Sène Absa et le chargé de la formation de Dakar Court, Augustin Ngom.