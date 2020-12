Sénégal: Covid-19 / Bilan du samedi 12 et du dimanche 13 décembre 2020 - 4 décès, 182 nouvelles contaminations, 17 cas graves

Le nombre d'infections de Covid-19 continue toujours de flamber au Sénégal. Durant les dernières 48 heures, notre pays a enregistré 182 nouveaux cas de coronavirus sur 2555 tests virologiques effectués. Il s'agit de 74 cas contacts, d'1 cas importé enregistré à l'AIBD et de 107 cas issus de la transmission communautaire.

Pour le dimanche 13 décembre, le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action Sociale a fait état de « 32 cas contacts, 1 cas importé enregistré à l'AIBD et 45 cas issus de la transmission communautaire répartis entre : 6 cas à Dakar-Plateau, 3 à Fatick et Thiès, 2 à Guédiawaye, Keur-Massar, Mermoz, Pout, Sacré-Cœur 3, Tivaouane et enfin 1 cas aux Almadies, Cité CPI, Cité-Sipres, Diourbel, Fann, HLM, Kaolack, Kébémer, Koki, Liberté-1, Mamelles, Mbao, Médina, Niary-Tally, Ouakam, Podor, Saint-Louis, Sangalkam, Sicap-Baobab, Touba et Yoff ». Selon le document, « 35 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris », « 17 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation », et « aucun décès n'a été enregistré ce samedi 12 décembre 2020 ».

Pour le samedi 12 décembre, il s'agissait, selon toujours le ministère de la Santé et de l'Action Sociale, de « 42 cas contacts et de 62 cas issus de la transmission commnautaire répartis entre : 5 cas à Matam, 4 à Dakar-Plateau, HLM-4, Maristes et Touba, 3 aux Mamelles, à Saint-Louis et à Rufisque, 2 aux Almadies, Dahra, Fatick, Liberté-6, Mbao, Sicap Baobab et enfin 1 cas à a Cité Mixta, Derkhlé, Fass, Guédiawaye, Kaolack, Keur Massar, Grand-Dakar, GrandYoff, Liberté-1, Liberté-2, Mbour, Mermoz, Niary-Tally, Ngor, Ouest-Foire, Ouakam, Ourossogui, Point-E, Sacré-Cœur 3 et Sébikotane ».

Par ailleurs, « 44 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris et 4 décès ont été enregistrés ce vendredi 11 décembre 2020 », a révélé la même source. Au total depuis l'apparition de la maladie le 2 mars dernier, 17075 cas ont été déclarés positifs dont 16094 guéris, 349 décédés, et donc 631 sous traitement.