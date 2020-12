Sénégal: Le télétravail à l'assaut de la culture du présentéisme

billet

Chaque chapitre de vie entraine son corollaire de conséquences. Si la pandémie liée à la Covid-19 aura été un désastre sanitaire, à l'origine de plusieurs déséquilibres économiques, elle aura également permis, à bon nombre d'entreprises, de concrètement expérimenter, les bienfaits du télétravail.

Dans un univers, à la tournure d'événements non maîtrisable, l'enchaînement de changements inopinés, nous contraint à réfléchir sur une approche structurelle, de notre rapport au travail. A cet égard, le système du télétravail a fait ses preuves. Il se doit, cependant, de relever le double défi du maintien de lien social entre collaborateurs et la substitution du salarié par la machine. La meilleure parade consiste, à combiner télétravail et préservation de l'esprit de collaboration.

La parenthèse du coronavirus aura le mérite d'attirer notre attention sur une nécessaire réinvention des stratégies de travail, avec comme élément pivot «le télétravail». Il suffit juste d'analyser le comportement de la nouvelle génération essentiellement connectée sur les réseaux sociaux et les technologies, pour déchiffrer le rôle capital que va occuper le télétravail, sous peu.

Cette génération branchée aux réseaux sociaux 24 /24 heures verra dans la méthode du télétravail un facteur non pas d'isolement et de vulnérabilité mais plutôt de performance et d'émancipation.

Pour l'heure, la culture du présentéisme est encore fortement encrée, dans nos habitudes. Tout le monde devra y mettre du sien. Les managers sont tenus de faire davantage montre de confiance, envers leurs équipes et les aider à s'adapter au travail, à distance. Bien pris de part et d'autre, le télétravail va aider à évoluer vers un ménagement de performance, pas forcement focalisé sur la présence.

L'avènement du digital a déjà le mérite de considérablement réduire certains coûts auxquels étaient confrontés les entreprises. La « plateformisation » du travail va devenir un modèle rentable. S'il commence à opérer, ce nouveau modèle requiert bien entendu des réflexions non encore totalement abouties, sur le statut et la protection sociale des travailleurs, une meilleure gestion de temps et une productivité plus conséquente...

Les entreprises ont dû se passer des mois durant, de la présence physique d'une bonne partie de leur personnel. Partant de cette expérience, la traditionnelle sociabilité de la «vie de bureau» devra dés lors être repensée, à travers la création, de nouvelles opportunités : cumuler la performance et le virtuel, le fixe et le nomade.

Cette nouvelle approche pourrait aboutir par une meilleure gestion de temps et une plus conséquente productivité. Si elle est bien mise en branle, elle ne devrait en aucun cas, remettre en cause, l'émulation collective émanant d'un espace de travail dynamique.