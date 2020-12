Sénégal: Podor/ Vote du budget municipal de Ndiandane - L'entretien des pistes de production et la construction de l'axe Mboubé - Ndiandane-Guia revendiqués pour les producteurs

Les producteurs d'oignons de la commune de Ndiandane, dans le Département de Podor, rencontrent d'énormes difficultés pour évacuer leurs produits agricoles. L'accès aux périmètres rizicoles est presque impossible à cause des pistes agricoles qui y sont dans un état de délabrement avancé. Ces producteurs, très désemparés, interpellent le Chef de l'Etat et son ministre de l'Agriculture et celui du Désenclavement pour la résolution de ce problème dans les brefs délais. Cette problématique de l'évacuation des produits agricoles est aussi l'une des préoccupations des autorités municipales de Ndiandane qui tirent sur la Saed. Le maire de cette commune invite le Ministère de l'Agriculture à entretenir les pistes agricoles de sa localité. El Hadj Malick Gaye s'exprimait à l'occasion du vote du budget de sa commune qui est passé à 189 millions Fcfa soit une hausse de 68 millions Fcfa.

Les conseillers municipaux de la commune de Ndiandane dans le département de Podor, ont procédé avant-hier, samedi 12 décembre, au vote de leur budget 2021. Il est passé de 121 millions à 189 millions FCFA, soit une hausse de 68 millions FCFA comparée au budget de l'année dernière. Le constat est du maire de cette commune, en l'occurrence El Hadj Malick Gaye qui s'en est félicité. La rencontre a été supervisée par le sous-préfet de l'arrondissement de Thillé Boubacar.

A en croire toujours le maire El Hadj Malick Gaye, par ailleurs Directeur général de l'AGÉTIP, "Ndiandane est une commune dynamique avec une forte production agricole, avec de nombreux besoins". C'est ce qui explique d'ailleurs la hausse notée dans le budget 2021 voté à l'unanimité par tous les conseillers municipaux présents à la rencontre. Ces derniers ont attribué un satisfecit au travail abattu par toute l'équipe municipale que dirige El Hadj Malick Gaye. "Nos priorités sont de 3 ordres : d'abord scolaire avec la construction prochaine d'un lycée moderne qui va suppléer celui déjà en place, pour permettre aux élèves de Ndiandane et des environs d'étudier normalement.

La seconde priorité reste le secteur de la santé car nous ne disposons que d'un seul poste de santé qui polarise en plus de Ndiandane 10 villages, donc on va construire un autre poste de santé urbain d'un coût de 152 millions. L'épanouissement de la jeunesse est aussi l'une de nos priorités et nous comptons construire un stade municipal en plus d'un espace des jeunes doté de toutes les commodités pour permettre à ces derniers de développer leur art" a-t-il soutenu. Il est aussi revenu sur les problèmes que rencontrent ses populations notamment les producteurs par rapport à l'accessibilité de sa localité surtout en ce qui concerne les périmètres agricoles. Dans le programme de désenclavement de l'île à Morphil du président Macky Sall, il est prévu la réalisation de l'axe Mboubé , Ndiandane et Guia qui tarde à se faire.

L'entretien des pistes de production à l'intérieur du périmètre agricole n'est plus exécuté parla Saed pour défaut de budget non inscrit. Nous interpellons le ministre de l'Agriculture, pour qu'il réintègre ce budget afin que la Saed puisse reprendre l'entretien. Les mauvaises routes et pistes causent 30 à 40% de perte de la production agricole de la zone", a expliqué le maire de Ndiandane. Une situation qui pousse les producteurs de la zone à interpeller directement le Président de la République Macky Sall pour trouver une solution à leurs problèmes. "Au niveau du département de Podor, ce sont les mêmes producteurs qui font la culture de l'oignon, de la tomate, du riz et de la banane. Nous avons des problèmes pour évacuer nos produits, à cause de l'état de nos routes. Nous avons emblavé 4800 hectares d'oignons dans le Podor dont 450 hectares à Ndiandane. Nous risquons d'avoir les mêmes problèmes que l'année passée si rien n'est fait," a fait savoir Boubacar Sall dit Mbaye Sall, Président du Collège National des producteurs d'oignon du Sénégal par ailleurs premier adjoint au maire de Ndiandane.