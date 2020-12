Sénégal: Week - end des Lions - Mbaye Niang et Moussa Konaté débloquent le compteur, Opa et Krépin décisifs

Aphone depuis le début de la saison, Moussa Konaté et Mbaye Niang ont débloqué leur compteur-but lors la 14e journée disputée ce week-end. Opa Ngette et Krépin Diatta ont également été en vue lors de ce week-end, en se montrant eux aussi décisifs avec leurs clubs.

Les internationaux sénégalais ont répondu présents ce week-end dans les différents championnats européens. La Ligue 1 française, particulièrement, a été marquée par le réveil des attaquants lors de la 14e journée qui a pris fin hier, dimanche:

Pour le derby particulier entre le Fc Metz et Strasbourg ( 2-2), retrouvailles entre Habib Diallo, transféré en Alsace lors du dernier jour du mercato et ses anciens coéquipiers, c'est Opa Nguette qui s'est illustré par son précieux but. L'attaquant des Lions a en effet permis à son équipe de prendre l'avantage sur un joli but inscrit à la 70e minute. Servi aux 30 mètres, alors que les deux équipes étaient à égalité, l'international sénégalais a surgi pour s'ouvrir le chemin des filets. Profitant de l'appel sur sa gauche, il réussira le parfait geste d'attaquant en enroulant son ballon dans le petit filet opposé du portier strasbourgeois

Toujours en Ligue 1, Moussa Konaté a ouvert son compteur but avec Dijon qui se déplaçait dimanche sur la pelouse du FC Nantes mal en point en championnat. L'attaquant des Lions, passé cette saison à Dijon, a permis à son équipe d'arracher le match nul. Menés depuis la 24e minute suite à un penalty, les Dijonnais ont égalisé grâce au premier but sous ses nouvelles couleurs de l'international sénégalais, Moussa Konaté. Lancé dans l'intervalle, le Sénégalais s'emmène le ballon, se débarrasse de Pallois et ajuste le gardien nantais à la 53e minute.

Titulaire pour la deuxième fois consécutive, Mbaye Niang a profité de cette 14e journée pour marquer son premier but de la saison du Stade Rennais face à Nice ( 0-1). L'attaquant des Lions a réussi à marquer l'unique but de la rencontre à la 28e minute. A la récupération d'une balle perdue, l'attaquant international sénégalais a sorti un missile pour fusiller dans la surface le portier niçois. Un but qui lui permet de relancer sa saison mais aussi celle des «Rouge et Noir » au ralenti depuis quelques journées.

En Pro League belge, Krépin Diatta a pour sa part été décisif en offrant ce dimanche la victoire à son équipe en déplacement au Royal Antwerp (0-1). Le Lion a ouvert le score dès la 2e minute de jeu. Il inscrit ainsi son 7e but de la saison en Pro League après 11 titularisations.