Algérie: L'Amenokal de l'Ahaggar se félicite du rétablissement du Président de la République

Tamanrasset — L'Amenokal de l'Ahaggar Ahmed Idabir s'est félicité lundi du rétablissement du Président de la République Abdelmadjid Tebboune.

Dans une déclaration à l'APS, M. Idabir a tenu à souligner sa "grande satisfaction et celle des habitants de Tamanrasset suite à la diffusion du message rassurant adressé par le Président Abdelmadjid Tebboune sur son rétablissement et diffusé via différents canaux médiatiques nationaux et étrangers".

S'exprimant à l'adresse du Président de la République, l'Amenokal de l'Ahaggar a affirmé que "les habitants de l'Ahaggar ont suivi avec grand intérêt les étapes de soins que vous avez subi à l'intérieur du pays et à l'étranger et, comment ne le feraient-ils pas, ayant trouvé en votre personne celui qui porte la patrie dans le cœur et augurant, à travers vous, de l'émergence d'une Algérie nouvelle dont vous avez posé les premiers jalons dans votre programme électoral".

"Les habitants de l'Ahaggar formulent aussi le vœu que Dieu le Tout puissant vous prête longue vie et santé pour poursuivre votre tâche pour l'édification de l'Algérie et la préservation de sa sécurité de tous les dangers", a souligné l'Amenokal Idabir.