Algérie: Le message du Président Tebboune a mis du baume au cœur des Algériens

Le message prononcée, dimanche, par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, depuis son lieu de convalescence en Allemagne, a mis du baume au cœur des Algériens, a indiqué lundi le Bureau du Conseil de la nation, réitérant son appel pour l'"unification des rangs" et la mobilisation en vue de contrecarrer "tous les complots et tentatives" visant l'Algérie.

Présidé par M. Salah Goudjil, président du Conseil de la nation par intérim, le Bureau du Conseil de la nation a fait savoir dans un communiqué avoir suivi "avec un très grand intérêt et une grande satisfaction, le discours rassurant adressé directement par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux citoyennes et citoyens, un discours qui a coïncidé avec le premier anniversaire de son élection par le peuple algérien à la magistrature suprême en plébiscitant son programme électoral ambitieux à la faveur du scrutin présidentiel du 12 décembre 2019", précisant que ce message "a eu l'effet d'un baume qui a jeté la paix et la sérénité dans le cœur des Algériennes et des Algériens".

Le Bureau du Conseil de la nation a réitéré son appel en vue de l'"unification des rangs en s'inspirant des exemples et des situations vécues par notre peuple durant la glorieuse Révolution de Novembre à travers un engagement pérenne et soutenu envers le processus initié par le président de la République dans l'optique de l'édification de la nouvelle République".

Le Bureau du Conseil de la nation appelle également à la mobilisation en vue des prochaines échéances électorales qui constituent "un nouveau jalon dans le processus d'édification d'une Algérie forte".

Il incite, d'autre part, le peuple algérien à "rester mobilisé en vue de contrecarrer tous les complots et tentatives qui visent l'Algérie et qui sont l'œuvre de parties et de milieux connus qui n'ont de cesse à faire

preuve de sournoiserie et à pêcher dans les eaux troubles et mettre à profit toute occasion illusoire en vue de semer le doute, la peur et la suspicion dans l'unique but de déstabiliser l'Algérie et la paix dont elle jouit".

"Notre peuple a toujours fait face et mis à bas ces plans et leurs visées grâce à son unité, sa vigilance et sa conscience nationaliste et aussi grâce à la constance des positions de l'Algérie peuple et gouvernement réunis de soutien au droit inaliénable des peuples à l'autodétermination, ainsi qu'aux principes et aux idéaux de droit, de justice et d'équité et de la primauté de la loi et de la légalité internationale à travers le monde", ajoute le communiqué.

Par ailleurs, le Bureau du Conseil de la nation tient à adresser ses "sincères remerciements" aux citoyens pour "les sentiments nobles et les prières sincères dont ils ont fait montre lors de la maladie du Président ainsi que leur attachement libre et indépendant à sa démarche".