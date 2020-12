Sénégal: Collectivités territoriales - Oumar Guèye «milite» pour la suppression de la ville de Dakar

Le ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires veut faire disparaître la ville de Dakar. Pour se justifier, il interroge le Code général des collectivités territoriales.

« La situation de Dakar est hybride. Logiquement, si l'on s'en tient au Code général des collectivités territoriales, il y aura un département : Dakar et ses 19 communes. La ville n'a pas sa raison d'être. On ne peut être en même temps département et commune. Aujourd'hui, nous devons nous conformer au code dans lequel uniquement deux entités sont visées : le département et la commune » a-t-il indiqué pour justifier sa position.

C'est devant le jury du dimanche qu'Oumar Guèye a fait cette déclaration qui va forcément faire réagir le camp de Khalifa Sall. Sèchement, il répondit à la question du journaliste sur le statut de Dakar avant de justifier que « la ville de Dakar, tout comme les 4 autres villes (Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès) n'ont pas leur raison d'être ».

En réplique, Babacar Thioye Ba, Directeur de Cabinet adjoint du Maire de Dakar a tenu à corriger le ministre etremettre les choses à l'endroit. Dans une note en date d'hier, il a fait savoir qu'une telle sortie « est inexcusable pour un ministre de la République ».Non sans renvoyer « le ministre Oumar Gueye à ses lectures, notamment au chapitre 5 et aux articles 167 à 187 du CGCT qui traitent de la ville, de la formation de ses organes, de ses compétences, de ses finances et de ses relations avec les communes et au décret n° 2014-830 du 30 juin 2014 portant création des Villes de Dakar, Pikine, Guediawaye, Rufisque et Thiès ».