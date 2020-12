Sénégal: Libasse Ba, président du Comité national changement climatique - «Le Sénégal a exprimé un besoin de 13 milliards US dont 8 milliards pour les aspects atténuation»

Le Sénégal a besoin de 13 milliards US dont 8 milliards pour les aspects liés à l'atténuation, pour faire face aux effets du changement climatique. Libasse Bâ, le président du Comité national changement climatique, l'a fait savoir à nos confrères de Sud Fm qui l'ont interrogé dans le cadre du Sommet virtuel «Ambition climat», consacré aux Accords de Paris, cinq an après, co-organisé par l'ONU la France et la Grande-Bretagne.

«La grande Bretagne est le pays qui devrait abriter la COP cette année (2020). C'est à cause de la Covid-19 que cela n'as pas pu se faire... Le Sénégal a exprimé ses besoins, ce dont il devrait pouvoir disposer pour faire face aux effets adverses du changement climatique, sans trop peut-être en espérer; mais quand-même, c'est la tribune internationale à laquelle le Sénégal peut se permettre d'exprimer ses besoins en matière de financement climat. La situation du climat au Sénégal ? Une question posée comme-ça, pose toute la problématique des changements climatiques dans le pays. Cela va des aspects liés à l'atténuation c'est-à-dire tous les effets qui ont un impact sur les activités que nous menons, qui ont un impact sur le carbone mais aussi sur la résilience du pays en général mais aussi des populations les plus démunies qui n'ont pas les moyens de faire face à ces effets adverses. Je dis cela en pensant aux populations qui sont affectés par l'avancée du trait de côte, par l'aridité des sols.

.. MOYENS POUR FAIREFACE A L'ACCUMULATION INTENSE DELA CHALEUR SUR TERRE

Le Sénégal n'a pas les moyens de faire face à l'accumulation de la chaleur ; c'est pour cela que des projets et des programmes sont mis en place. Quand on prend les changements climatiques de manière générale, on peut noter que le Sénégal dispose de 10 projets financés d'un montant de 148 millions de dollars, pour combattre les effets adverses du changement climatique d'une manière générale et de façon particulière des effets qui sont très visibles, qui impactent directement les populations. Le Sénégal n'ayant pas les moyens, va chercher ces moyens. C'est pourquoi, du point de vu des financements, des mécanismes, des fonds mis en place peuvent permettre de faire face.

DEFIS A RELEVER...

Les défis du Sénégal sont énormes : ils sont résumés dans un certain nombre de documents que le Sénégal a pu mettre en place. Le premier, le plus important, c'est la Contribution déterminée au niveau nationale (CDN). La CDN est un document où le Sénégal a résumé les défis auxquels il faudra faire face du point de vu de ses propres moyens mais aussi des moyens à rechercher. Si on prend la CDN, un besoin de 13 milliards US à été exprimé dont 8 milliard pour les aspects atténuation. Donc ce qui reste peut-être affecté à la résilience, à l'adaptation, d'une manière générale. Il y a beaucoup d'aspects qui sont pris en compte sur ce plan notamment les énergies renouvelables pour lesquelles on a défini un besoin de 3 milliards. Donc le Sénégal a consigné dans ce document de la contribution déterminée au niveau national les défis auxquels il doit faire face. Mai, ce n'est pas le seul document ; il y a aussi le Programme pays que le Sénégal a vis-à-vis du fonds vert (climat) pour lequel il a défini un certain nombre de projets et de programmes pour lesquels les financements ont été vraiment identifiés, un cadres bien défini qui permettrait au Sénégal, s'il les obtenait, de faire face au défi du changement climatique.»