Sénégal: Nouvelle réglementation du secteur de la boulangerie - Le «tappa-lappa» s'invite au débat

Un atelier de communication et de sensibilisation sur la nouvelle réglementation du secteur de la boulangerie qui s'est tenu avec les acteurs, en présence des forces de défense et de sécurité, a permis de relever l'exploitation déloyale du pain traditionnel communément appelé « tappa-lappa », un farouche concurrent du pain industriel.

La Fédération nationale des boulangers et le Regroupement des boulangers du Sénégal, en compagnie des officiels du secteur du commerce ont tenu au cours du week-end une rencontre pour sensibiliser divers acteurs, dont les autorités locales et administratives et les consommateurs de la région sur le nouveau décret réglementant le secteur de la boulangerie. Plaidant l'urgente nécessité de la réglementation de la vente du pain et l'application de la loi sur sa distribution, les responsables de la fédération nationale et ceux du regroupement des boulangers, ont en effet appelé à une déterminante acceptabilité de la nouvelle réglementation.

Parlant de cette nouvelle disposition réglementaire qui a été officialisée en janvier dernier et qui vise à formaliser davantage le secteur, le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, Amadou Gaye, renseigne que plusieurs aspects ont été pris en compte. « Le chef de l'Etat a signé le décret 2019-2277 réglementant les activités de production, de distribution et de vente des produits de boulangerie et des pâtisseries au Sénégal. Et nous, nous applaudissons cette nouvelle réglementation qui spécifie la composition du pain, sa longueur, son poids et son taux d'- hydratation avec un respect des normes très important », souligne-t-il. Avant de revenir sur le respect scrupuleux des formalités administratives, la sécurisation des emplois, les conditions de livraison du pain, de son stockage et de sa vente. Sur ce volet, la fédération nationale et le regroupement des boulangers du Sénégal, ont entretenu les exploitants de la possibilité de les appuyer ,afin de leur permettre d'avoir des moyens de transport pour la distribution du pain et notamment l'installation de points de vente.

LE«TAPPA-LAPPA», UNE EQUATION!

Alors que les boulangers ne disposent que d'un délai de quelques mois pour se conformer aux nouvelles normes, les acteurs se sont épanchés sur certaines difficultés qui pourraient plomber l'application des mesures. A cet égard, le collectif régional des boulangers a informé l'assistance sur les menaces qui émanent de l'exploitation des fours en banco qui pèsent sur la gestion de leurs entreprises.

Pour décrier la production et la vente déloyale du pain traditionnel communément appelé « tappa lappa », qui reste de loin un farouche concurrent du pain industriel. Il ressort ainsi que plus de 85% de la population autochtone de la région de Matam consomment le pain des fours en banco qui a fini d'envahir les grandes agglomérations. Ce que condamne Serigne Diaw, le commissaire aux enquêtes qui informe que les nouvelles conditions et dispositions du décret 22-77, ne permettent même pas que les tapa- lapa existent, parce que ce pain est prohibé et ne respecte pas les normes d'hygiène. « Le tapa-lapa est interdit en zone urbaine, les conditions de fabrication de ce pain ne respectent aucune norme, en plus, son exploitation ne peut être cautionnée au niveau des grands centres où souvent c'est toute l'exploitation industrielle qui est touchée, cela annihile les efforts du secteur et conduit à une fermeture de boulangeries, ce n'est pas ça le vœu du gouvernement qui se doit de protéger les industries et les emplois. Bientôt, il sera éliminé du marché parce qu'interdit à la vente au niveau des grandes agglomérations qui comptent 10 000 habitants», note-t-il...