Sénégal: Saint-Louis-UFR des sciences de l'éducation, de la formation et du sport de l'UGB - Les maquettes de formation en alphabétisation, petite enfance et éducation inclusive validées

Les responsables de l'UFR des Sciences de l'Education, de la Formation et du Sport de l'UGB de Saint-Louis ont validé les maquettes de formation en alphabétisation, petite enfance et éducation inclusive. L'objectif de l'atelier était de réunir les acteurs de l'éducation afin de trouver un consensus solide en menant un plaidoyer fort à l'endroit des acteurs concernés. Une Licence sera mise en place à cet effet au sein de ce temple du savoir.

Cette rencontre faisait suite aux ateliers successifs tenus auparavant et qui étaient consacrés à la revue générale de l'état des lieux dans les sous-secteurs de la petite enfance, de l'éducation inclusive et de l'alphabétisation. Il s'en est suivi la phase d'analyse et d'appropriation des référentiels de compétences existants.

Cet atelier tenu hier, vendredi 11 décembre, est la troisième étape qui est consacrée à la co-construction des parcours de formation dans les domaines de la Petite Enfance, de l'Alphabétisation et de l'Éducation inclusive. "En matérialisant la co-construction de programmes professionnalisants, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, à travers l'UFR SEFS, va au-delà de la principale mission de l'Université consistant à diffuser les connaissances produites par la recherche. Nous ne nous limitons plus à la notion d'université pour une élite de la société, autrement dit nous dépassons le modèle humboldien", a renseigné le Professeur Assane Diakhaté, Directeur adjoint de cette UFR SEFS de l'UGB de Saint-Louis.

La validation de ces parcours de formation se fera également au niveau institutionnel et académique par les autorités compétentes au sein de l'Université. l'objectif de cet atelier était de trouver un consensus solide en menant un plaidoyer fort à l'endroit de tous ces acteurs concernés par le secteur de l'éducation et de la formation, qu'ils soient dans les ministères directement ou indirectement concernés (Éducation, Santé, Fonction publique, Protection de l'enfance), les agences et directions (Petite enfance, Alphabétisation), les structures et centres spécialisés ou à l'Université (UFR, Instituts, étudiants).