Maroc: Marrakech-Safi - Mobilisation de 435 stations de vaccination dans le cadre de l'opération massive de vaccination contre la Covid-19 (responsable)

Marrakech — La Direction régionale de la santé a mobilisé 435 stations de vaccination, 790 unités mobiles de vaccination en plus de 459 équipes médicales formées à cet effet dans le cadre de l'opération massive de vaccination contre la Covid-19 au niveau de la région Marrakech-Safi, a indiqué lundi, dans la cité ocre, la directrice régionale, Dr. Lamia Chakiri.

Dans une déclaration à la presse à l'occasion d'une visite de terrain à la station de vaccination "Castor" (préfecture de Marrakech), Mme Chakiri a relevé la mobilisation collective des cadres et du personnel soignant en vue de garantir la réussite à cette opération au niveau de la région.

Dans ce cadre, la responsable a souligné que la première phase des préparatifs à cette opération nationale d'envergure avait commencé par la détermination de la population bénéficiaire, fixée à 3,077 millions d'habitants dans la région Marrakech-Safi, soit 80% de la population dont l'âge dépasse 18 ans.

Mme Chakiri a tenu à rappeler que conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, la priorité sera notamment accordée aux personnels de première ligne, en l'occurrence, le personnel de santé, les autorités publiques, les forces de sécurité et le personnel de l'éducation nationale, ainsi qu'aux personnes âgées et aux personnes vulnérables au virus, et ce, avant de l'élargir au reste de la population.

Après avoir indiqué que les préparatifs à cette opération massive de vaccination contre la Covid-19 sont menés en étroite coordination avec le ministère de la santé et le comité de veille sous la présidence du wali de la région Marrakech-Safi, Dr. Chakiri a fait savoir que la direction régionale de la santé a procédé à la distribution aux provinces relevant de la région des moyens logistiques nécessaires, dont les réfrigérateurs et les chambres froides pour garantir les conditions favorables à la préservation des vaccins, en plus de tablettes permettant de saisir les données et de faire des bilans quotidiens sur cette opération d'envergure.

Et d'ajouter que la direction régionale procédera à une campagne de communication avec les citoyens pour leur fournir les renseignements nécessaires sur cette opération.

La campagne vaccinale est une réponse réelle pour mettre fin à la phase aiguë de la pandémie.

Cette opération nationale, d'envergure inédite, vise la couverture de la population par un vaccin en tant que moyen idoine d'immunisation contre le virus et de maitrise de sa propagation.