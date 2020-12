Maroc: Les compétences marocaines en Suisse apportent leur pierre à la riposte contre la pandémie

Berne — Le Maroc, à l'instar des différents pays du monde, est aux prises avec une crise sanitaire sans précédent à cause du nouveau virus Covid-19. Suite à l'élan d'initiatives et de solidarité impulsé par SM le Roi Mohammed VI pour la gestion de cette pandémie, des acteurs, dans les secteurs public et privé, se sont mobilisés pour accompagner le corps sanitaire à dépasser cette crise.

En Suisse, le réseau des compétences marocaines s'est donc, tout naturellement, joint à cette mobilisation pour apporter son concours et son appui aux efforts consentis dans le Royaume pour endiguer "l'ennemi invisible".

Réunies dans le cadre d'un réseau d'experts et de cadres de différents secteurs en Suisse, des compétences marocaines, dont d'éminents professionnels dans divers métiers de la santé et de l'industrie pharmaceutique au sein de la confédération helvétique, un pays leader de la recherche scientifique, viennent de mettre en place une "Task force" avec l'objectif de jeter des ponts de communication et d'échange d'informations avec les institutions et les acteurs en charge de la gestion de la pandémie dans le Royaume.

Le réseau, l'Association des Cadres d'Origine Marocaine en Suisse (ACOMS) qui entretient des projets de coopération avec des universités et des institutions publiques de la formation au Maroc, compte, selon son président, Hicham Guessous, des experts impliqués dans la gestion de la pandémie de Covid-19 en Suisse, et qui suivent de près ce qui se passe au Maroc. Ces cadres "souhaitent mettre à disposition leur expertise auprès des différents départements concernés au Maroc, en apportant un message d'appui aux professionnels de la santé dans le Royaume dans ce contexte délicat, tout en contribuant à la sensibilisation et à l'information de l'opinion publique", a expliqué M. Guessous.

Leurs avis est sûrement "une valeur ajoutée" aux efforts consentis dans la gestion de la pandémie, précise-t-il dans une déclaration à la MAP. "Car, un regard venu d'ailleurs de personnes externes qui vivent dans d'autres pays contribue à enrichir le débat et à apporter une autre vision, ce qui est important dans le cas de la crise sanitaire actuelle", a-t-il souligné.

Dans ce sens, l'ACOMS vient de publier une lettre dans laquelle elle explique que ses membres parmi les professionnels de la santé et de l'industrie pharmaceutique suivent avec beaucoup d'intérêt la politique de santé marocaine engagée pour la gestion de la pandémie COVID-19.

"Ces professionnels ont été pleinement satisfaits et fiers des actions menées en ces temps difficiles où l'évidence scientifique, qui gouverne le raisonnement médical, a manqué par la nature même de la crise sanitaire", précise la lettre, soulignant que "les actions marocaines et les priorités, telles que définies par Sa Majesté le Roi, avaient dépassé nos espérances, par la vision dans laquelle elles s'inscrivaient, la réactivité de leur mise en place, leur efficacité et enfin par l'accompagnement social déployé à une échelle encore jamais égalée".

Vient aujourd'hui un nouveau défi avec l'arrivée des vaccins. Pour la Task Force de l'ACOMS, leur déploiement requiert une stratégie et une planification tout aussi exceptionnelles et laborieuses que les défis des tests, des isolements, des confinements, des traitements et des prises en charge des patients COVID-19.

"Le Maroc a été, une fois de plus, avant-gardiste en élaborant très tôt sa politique de vaccination et ce bien avant d'autres pays du monde occidental", se réjouit l'association dont les membres saluent "ces initiatives audacieuses, certes non sans inconnues à gérer".

Cependant, poursuit la lettre, il est important de relever qu'une telle gestion a été presque la règle tout au long de cette crise sanitaire et de surcroît à l'échelon international.

Pour les membres de l'association, "la motivation première de cette lettre est de soutenir les actions menées".

L'ACOMS dit ainsi soutenir la politique vaccinale du Maroc. Elle rappelle à ce propos, que "le seul moyen actuel, qui permet d'endiguer rapidement la crise sanitaire que nous vivons et toutes ses conséquences sociales et économiques, est une politique de vaccination étendue et rapide pour attendre une immunité grégaire élargie et suffisante".

L'efficacité des vaccins, rapportée jusqu'alors, est suffisante pour atteindre les objectifs suscités, note le réseau des experts marocains en Suisse, relevant qu'"à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle".

Pour le président d'honneur et fondateur du réseau ACOMS, Hassan Achoumi, "il ne faut pas se voiler la face, le monde entier se trouvant aujourd'hui dans une situation très délicate. Et si rien n'est fait pour contrôler la pandémie, les conséquences peuvent être plus graves que celles qui se profilent déjà".

Tout en se félicitant de l'engagement constant des membres du réseau à mettre à disposition leur expertise au service du Maroc, M. Achoumi a fait observer que la pandémie fait planer une crise majeur, et nous devons tous agir et tous tirer à la même corde».

"Et comme l'a clairement conclue notre Task Force, la vaccination contre le COVID-19 reste l'élément fondamental de la solution à apporter, à terme, à la crise de santé publique", a-t-il résumé.

Pour le Professeur Salah Dine Qanadli, éminent scientifique ayant contribué à plusieurs recherches et publications en Suisse dans le contexte de la pandémie de Covid-19, le nouveau coronavirus a imposé une situation d'urgence exceptionnelle qui a bousculé les normes habituelles dans la prise de décision sur le plan médical.

"Nous vivons dans une situation exceptionnelle en termes de santé. Nous ne sommes pas en face d'une maladie mais d'une crise planétaire exceptionnelle qui requiert des mesures d'exception", a dit M. Qanadli qui dirige cette Task Force.

Si dans les situations normales, la plupart des décisions médicales sont bâties sur une médecine factuelle, c'est-à-dire une médecine basée sur des évidences, "il est tout à fait normal que dans les situations exceptionnelles où on n'a pas le temps de bâtir ces évidences habituelles, nous devons réagir extrêmement rapidement, aller très vite et asseoir des décisions à la fois médicale et politique sur une logique qui n'est pas habituelle", a-t-il soutenu.

A l'instar des autres membres du réseau, le Pr Qanadli exprime son désaccord avec les positions de ceux qui ne soutenaient pas la campagne de vaccination, soulignant l'appui total de l'association aux efforts des experts et des institutions chargées de la gestion de la pandémie de nouveau coronavirus dans le Royaume.

"Nous voulons leur dire combien nous soutenons l'action faite, et nous soutenons encore plus celle qui vient et qui est de nature différente", a-t-il poursuivi. Selon l'expert marocain, "il ne s'agit pas d'une politique de vaccination et on n'est pas dans le traitement d'une pathologie, mais dans la prévention d'une maladie. Ce sont deux approches totalement différentes.

Pour M. Rachid Benhamza, docteur en Chimie pharmaceutique, l'association souhaite, à travers cette lettre "d'abord apporter un message d'encouragement aux efforts accomplis au Maroc dans la gestion de la pandémie, bien qu'il reste encore du travail à faire".

L'association, a poursuivi M. Benhamza, veut aussi contribuer aux efforts d'information sur l'intérêt de la prochaine campagne de vaccination contre le Covid-19, compte tenu de la défiance de certains.

"C'est vrai que l'évaluation des vaccins a été extrêmement rapide, le développement et la mise sur le marché d'un nouveau vaccin prenant d'habitude des années. Le record d'un vaccin approuvé était de 4 ans. Mais compte tenu de la situation d'urgence liée à la pandémie actuelle, tout s'est accéléré pour aboutir en presque douze mois à des vaccins", a-t-il relevé.

M. Benhamza insiste sur le fait que «les mêmes standards de qualité, de sécurité et d'efficacité sont appliqués aux vaccins contre le Covid-19», ajoutant que ce sont des vaccins qui ont été testés et approuvés par les autorités compétentes.

Mais quelle que soit l'importance des vaccins qui seront mis au point, tout le monde ne sera pas vacciné tout de suite.

Pour les experts de la Task Force, "la politique vaccinale doit d'abord être initiée chez les personnes à haut risque de mortalité. C'est en effet ce sous-groupe de la population qui présente le meilleur rapport Bénéfices/Risques".

"En raison également des incertitudes, la vaccination ne devrait pas être obligatoire mais pratiquée sur une base volontaire et doit s'accompagner d'informations pédagogiques adaptées aux besoins du tissu social marocain, dans le but de préserver les libertés individuelles fondamentales tant qu'elles n'interfèrent pas avec l'intérêt général", préconise l'association.