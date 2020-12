Sahara Occidental: La décision américaine appelle tout le monde à la responsabilité (eurodéputée)

Bruxelles — La décision américaine de reconnaitre la souveraineté pleine et entière du Maroc sur le Sahara appelle tout le monde à la responsabilité et à une relance du processus de paix, a souligné lundi la députée européenne Frédérique Ries.

«Il faut être honnête, la situation au Sahara était arrivée dans une impasse. La table des négociations des Nations unies désertée n'offrait aucune perspective de résolution au conflit. Qu'on l'apprécie ou pas, ce n'est pas le débat ici, Donald Trump a fait exploser le statu quo, il en a le secret», a déclaré à la MAP l'eurodéputée belge.

«J'espère que cela appellera tout le monde à la responsabilité et une relance du processus de paix avec, en parallèle, une intensification des investissements et des échanges internationaux avec le Sahara», a-t-elle affirmé, relevant que «les sahraouis sont les premières victimes de l'utilisation politique qui est faite des négociations de paix, et du frein au développement économique qu'elle provoque. C'est là la vraie tragédie».

Elle a expliqué que « le Maroc est depuis longtemps un partenaire privilégié de l'Union européenne et un acteur fiable sur la scène internationale. L'UE le sait, et reconnaît son engagement pour résoudre le conflit au Sahara ».

«Nous soutiendrons toute résolution politique durable et mutuellement acceptée, et le plan d'autonomie marocain est pour moi la base de discussion la plus crédible à l'heure actuelle », a-t-elle martelé.