Sahara Occidental: La décision de Trump va à l'encontre du droit international

Pretoria — La ministre sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération, Naledi Pandor, a critiqué la décision du président américain sortant Donald Trump de reconnaitre la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental estimant que cette démarche est "une reconnaissance d'une illégalité" et va à l'encontre du droit international.

La décision de Trump de reconnaitre le droit souverain présumé du Royaume marocain sur les Sahraouis n'"a ni force ni effet car il s'agit essentiellement d'une reconnaissance d'une illégalité", a déclaré Mme Pandor, également députée, à l'occasion de la conférence de presse sur les développements internationaux pour l'année 2020.

Exprimant la préoccupation de Pretoria face aux récents développements relatifs à la situation au Sahara occidental, Mme. Pandor a souligné également que la décision de Trump "va à l'encontre du droit international et de l'Acte constitutif de l'Union africaine".

Pour la ministre, ces développements "peuvent alimenter les hostilités entre le Maroc et les Sahraouis". Et, a-t-elle préconisé, "pour faire taire les armes dans ces situations, il faut s'attaquer aux causes profondes des conflits, qui incluent notamment les déficits de gouvernance et les violations des droits de l'Homme."

Au sujet du dernier sommet de l'UA sur le thème "Faire taire les armes", la ministre sud-africaine a rappelé qu'il a été convenu lors de cette rencontre, que "le rôle des intérêts étrangers dans les conflits méritait une plus grande attention".

"Nous avons toujours préconisé des négociations, cela fait partie de notre politique et de notre position en Afrique du Sud, nous soutenons pleinement la décision de l'Union africaine selon laquelle une délégation se rendrait dans les territoires occupés et au Maroc pour engager les deux parties (Front Polisario et Rabat) dans un effort pour les rapprocher des discussions en vue d'un règlement définitif du conflit", a-t-elle tenu à préciser également tout en exprimant le "regret" de Pretoria quant au rejet par le Maroc de cette décision, "bien qu'elle soit ancienne de l'UA".