Algérie: APN - Un exposé sur le rôle de Mobilis dans le développement socioéconomique en Algérie

Alger — Le Président-directeur général (P-dg) d'ATM Mobilis, Adel Doukali a présenté lundi devant la Commission des transports et des télécommunications de l'Assemblée populaire nationale (APN), un exposé sur le rôle de cette entreprise dans le développement socioéconomique en Algérie, ses investissements phares et ses futurs projets.

Lors de cette réunion, le président de la Commission des transports et des télécommunications, Chaâbane Louaâr a indiqué que ces réunions visaient à "accomplir les tâches de contrôle qui relèvent de la compétence de la commission".

Dans son exposé, le P-dg d'ATM Mobilis a mis l'accent sur le rôle de Mobilis dans le développement socioéconomique en Algérie, ainsi que sur "les investissements les plus importants et les projets futurs qu'ambitionne à réaliser l'entreprise, en assurant un service de qualité, notamment à la lumière de la concurrence intense entre les différents opérateurs de téléphonie mobile".

A ce titre, M. Doukali a fait savoir que Mobilis "a été classée en 2007 par l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) comme meilleur réseau en termes de couverture, premier et seul opérateur à avoir réussi à couvrir 48 wilayas en 3G en 2015, et premier opérateur en matière des services de la quatrième génération en 2016".

Et de préciser que "Mobilis est devenu le leader sur le marché, en termes de chiffres d'affaires ou de nombre d'abonnés, en ce sens qu'elle a été classée, au cours des années 2018 et 2020, par l'ARAV pour la deuxième fois comme le premier opérateur en matière de service Internet et de couverture complète en quatrième génération dans 48 wilayas".

Acteur majeur dans le développement économique et social en Algérie, Mobilis compte 19 millions abonnés soit une augmentation de 8.9% par rapport à l'année passée, a mis en avant M. Doukali, faisant état d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 115 mds DA et de 2.7 millions abonnés (2 G), de 6.5 millions abonnés (3G) et de 9.8 millions abonnés (4G) avec un bénéfice de 11.3 mds DA.

"L'entreprise a investi 152 mds DA durant les quatre dernières années", a fait savoir M. Doukali, rappelant que "Mobilis compte 11213 points de vente agréés pour 19 millions abonnés et soutient la société civile et nombre d'associations sportives et culturelles".

Lors de la présentation du bilan de son entreprise, le P-dg a affirmé que Mobilis "poursuit la mise en œuvre de sa stratégie en vue d'améliorer et diversifier ses offres en matière de téléphonie mobile dans le but de diffuser et généraliser l'utilisation des nouvelles technologies de l'information (TIC), notamment en faveur des opérateurs privés, professionnels et entreprises, de manière à ce que tout client trouvera l'offre qui lui convient en assurant un service de qualité.

Pour ce qui est de la technologie, M. Doukali a souligné que Mobilis "tente de développer ses capacités créatives pour fournir des contenus éducatifs, culturels et de divertissement accessibles au grand public",

ajoutant qu'en dépit de la pandémie, l'entreprise a poursuivi ses efforts afin de permettre à ses clients de communiquer à distance pendant le confinement.

Mobilis "a poursuivi ses efforts pour faire parvenir les nouvelles technologies à toutes les catégories de la société, sans exclusion particulièrement les populations rurale et du Sud dont le nombre est inférieur à 2.000 habitants".

L'opérateur Mobilis assure la meilleure couverture des régions du Sud, défiant les facteurs climatiques et les spécificités géographiques pour garantir la couverture dans ces régions y compris celles qui ne réalisent pas de rentabilité commerciale, pour permettre à tous les Algériens, où qu'ils se trouvent de bénéficier des meilleures services de télécommunications".

Evoquant la 5G, il a souligné que ce sujet, qui est "extrêmement important et très sensible", exige "l'unification de services compétents pour sa mise en œuvre, ce qui permettra à l'entreprise d'assurer les moyens et de consacrer un budget pour sa réalisation", cependant, a-t-il dit, Mobilis a "d'autres priorités vu la situation actuelle".

Au terme de la présentation, certains membres de la Commission des transports et des télécommunications ont exprimé leurs préoccupations concernant "le manque de couverture du réseau Mobilis dans certaines régions du pays ainsi que la contribution de cette entreprise dans la numérisation et le financement des établissements d'enseignement et établissements universitaires".