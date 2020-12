Algérie: Des partis politiques et des organisations nationales se félicitent de la teneur du message du Président Tebboune

Des partis politiques et des organisations nationales se sont félicités de la teneur du message prononcé dimanche par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, depuis son lieu de convalescence en Allemagne, notamment les orientations concernant l'avenir du pays et les messages destinés aux "semeurs de doute qui répandent le mensonge et la discorde".

Le Bureau du Conseil de la nation a affirmé, dans un communiqué, que le discours "rassurant" adressé par le Président de la République, dimanche, au peuple algérien, et coïncidant avec le premier anniversaire de son élection, "a mis du baume au cœur des Algériennes et des Algériens".

Le peuple algérien a toujours fait face et mis à bas les plans et les visées de ces parties hostiles grâce à son unité, sa vigilance et sa conscience, mais aussi grâce à la constance des positions de l'Algérie en

faveur du droit inaliénable des peuples à l'autodétermination et des principes et des idéaux de droit, de justice et d'équité et de la primauté de la loi et de la légalité internationale à travers le monde, a souligné le communiqué.

De son côté, le Mouvement El-Islah s'est félicité de l'amélioration de l'état de santé du président de la République, dont l'apparition, a-t-il dit, a rassuré les Algériens et les Algériennes.

Et d'expliquer que cet engagement participait de sa volonté de "relever les défis intérieurs et contrecarrer les complots extérieurs qui se révèlent jour après jour à la lumière des développements aux plans régional, arabe et international".

La formation politique a, dans ce cadre, réitéré son "soutien au parachèvement du programme présidentiel".

Pour sa part, le Mouvement de l'Entente nationale (MEN) a fait part de "son soulagement profond" quant à l'apparition du Président Tebboune, laquelle a montré qu'il est au courant de la gestion quotidienne des affaires du pays, à travers les orientations indispensables qu'il avait données aux ministres et responsables des affaires du citoyen".

Pour le MEN, cette apparition qui intervient à point nommé, " prends au dépourvu les comploteurs, les collaborateurs, les sbires du colonialisme et tous les détracteurs qui veulent le mal au pays".

Dans le même sillage, le parti Ennour El Djazairi a indiqué qu'il avait reçu " avec une immense joie" l'apparition en bonne santé du Président Tebboune, ce qui, a-t-il ajouté, nous rassure quant à la stabilité et la sécurité de l'Algérie, au regard des circonstances et des nouveaux développements qui nous entourent".

La formation politique n'a pas manqué de féliciter le peuple algérien pour l'intervention du Président.

L'Union nationale des paysans algériens (UNPA) a pour sa part, mis en exergue la teneur de l'allocution du Président de la République, laquelle réaffirme, une nouvelle fois, " la force des institutions de l'Etat et la cohésion avec le peuple dans les épreuves".

Le Secrétariat national de l'Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC) a reçu avec " un grand soulagement" l'allocution du Président de la République, saluant ses orientations qui " servent en premier degré, le citoyen qui aspire à une vie digne".

L'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) a, de son côté, fait part de son " grand soulagement", suite à l'apparition du Président de la République, saluant la teneur de son allocution " en précieuses orientations et instructions qui ont rassuré le peuple algérien quant à l'avenir du pays".

L'UGCAA a salué cette apparition qui, a-t-elle ajouté, " intervient à un moment où l'Algérie est confrontée à de grandes menaces à ses frontières et à une campagne acharnée sans précédant, menée par des parties haineuses qui visent à attenter à la stabilité et à la souveraineté du pays".

L'UGCAA s'est également félicitée des " orientations et instructions judicieuses" contenues dans l'allocution du Président de la République qui s'est adressé à la Nation, ainsi que de " son parachèvement du choix constitutionnel et la poursuite de la concrétisation des réformes économiques et sociales auxquelles aspire le peuple algérien brave".