Afrique: Liberté de presse - Près de 400 journalistes sont détenus en 2020, selon Reporters sans frontières

L'information « confinée » : le nombre de journalistes emprisonnés arbitrairement dans le monde est resté « historiquement haut », en 2020, à près de 400, tandis que la crise sanitaire du Covid-19 s'est accompagnée d'une hausse des violations de la liberté de la presse. C'est en tout cas ce qui ressort du bilan annuel de l'Ong Reporters sans frontières (RSF) publié, lundi.

D'après ledit rapport, en décembre, 387 journalistes, professionnels ou non, étaient toujours sous les verrous pour avoir exercé leur métier, contre 389 un an plus tôt. Comme l'année dernière, cinq pays concentrent plus de la moitié d'entre eux (61 %), la Chine restant la plus importante geôlière avec 117 journalistes détenus, devant l'Égypte (30), l'Arabie saoudite (34), le Vietnam (28) et la Syrie.

Si l'on dénombre deux détenus de moins qu'un an auparavant, l'année 2020 a été marquée par l'arrestation de « nouveaux prisonniers emblématiques », comme le correspondant de TV5 Monde et de RSF en Algérie Khaled Drareni, ou la journaliste vietnamienne Pham Doan Trang.

Selon toujours Reporters sans frontières, le nombre de femmes journalistes enfermées a en outre augmenté de 35 % : 42 d'entre elles « sont actuellement privées de liberté », contre 31 en 2019, souligne le rapport. Preuve que les femmes, « de plus en plus nombreuses dans la profession, ne sont pas épargnées », dénonce le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire.