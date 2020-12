Soudan: Hamdouk félicite le Peuple Soudanais pour lever le nom du Soudan de liste du terrorisme

Khartoum — Le Premier Ministre Dr. Abdalla Hamdouk a félicité aujourd'hui le peuple Soudanais pour le levée du nom du Soudan de la liste du terrorisme.

Dr Hamdouk a déclaré sur son compte Twitter "aujourd'hui, après plus de deux décennies, j'annonce à notre peuple que le nom de notre pays bien-aimé est sorti de la liste des pays qui parrainent le terrorisme et que nous sommes libres de blocus international et mondial dans lequel le comportement du régime défunt nous avait forcés."

Le Premier Ministre a dit que ce pas signale le retour du Soudan, avec son histoire, la civilisation de son peuple, la grandeur du pays et la vigueur de sa révolution, à la communauté internationale en tant que pays épris de paix et une force soutenant la stabilité régionale et internationale.

Hamdouk a affirmé que cette réalisation, pour laquelle le gouvernement de transition travaille depuis son premier jour, contribue à réformer l'économie, à attirer les investissements et les envois de fonds de nos citoyens à l'étranger moyennant les canaux officiels, en créant de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes et de nombreux autres aspects positifs.