Soudan: Annulation officielle de la classification du Soudan comme État parrainant le terrorisme

Khartoum — Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a officiellement annoncé l'annulation de la classification du Soudan comme État parrainant le terrorisme à compter d'aujourd'hui, lundi 14 décembre.

Un communiqué publié aujourd'hui par l'Ambassade Américaine à Khartoum a dit que "la période de notification du congrès de 45 jours est passée et le Ministre des Affaires Etrangères a signé un avis que l'annulation de la classification du Soudan un État parrainant le terrorisme à compter d'aujourd'hui, 14 décembre, pour être publié dans le registre fédéral. "

Cette brève déclaration met fin à 27 ans de sanctions diverses et de diverses formes de boycott par le gouvernement américain et des compagnies américaines et internationales et met fin aux graves dommages infligés à l'économie soudanaise et à l'isolement international étouffant et aux restrictions imposées sur les citoyens soudanais en raison de sa classification État sponsor du terrorisme.