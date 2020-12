Afrique: Statut des villes au Sénégal - l'éclairage de spécialistes

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement du territoire Oumar Gueye a déclaré, dimanche, que la Ville de Dakar, tout comme celles de Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès, n'a pas sa raison d'être. Une annonce qui augure la suppression prochaine de ces circonscriptions. Des juristes et spécialistes en décentralisation donnent leur avis.

Sur le plateau de la télévision Itv, dimanche dernier, le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement du territoire a estimé que le Code général des collectivités locales ne reconnaît pas la ville. Un avis que ne partage pas le Dr Yaya Niang, juriste, expert du droit électoral. Pour lui, le législateur sénégalais a bel et bien institué des villes notamment à travers la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales qui a abrogé et remplacé la loi n°96-06 du 22 mars 1996. Il fonde son argumentaire sur l'article 167 de ladite loi qui indique qu'« une ville peut être instituée, par décret, pour mutualiser les compétences de plusieurs communes qui présentent une homogénéité territoriale. Ce décret détermine le nom de la ville, en situe le chef-lieu et en fixe les limites qui sont celles des communes constitutives. Les compétences de la ville, ses ressources financières et ses rapports avec les communes qui la constituent sont déterminés par le présent chapitre. La ville a le statut de commune ».

S'agissant, par ailleurs, des relations entre la ville et les communes, Yaya Niang souligne qu'en vertu des dispositions de l'article 187 du même Code, « le maire de la ville associe le maire de la commune à l'étude des conditions générales de réalisation et à l'exécution des projets d'infrastructures et d'équipements prévus, en tout ou partie, dans les limites de la commune. Le maire de la commune en rend compte à la plus proche séance du conseil municipal. Le maire de la commune doit aussi informer le maire de la Ville des investissements entrepris dans le cadre des compétences de la commune ». Le juriste rappelle, toutefois, qu'en tout ce qui n'est pas contraire au présent chapitre, les dispositions du présent code relatives à la commune sont applicables à la ville.

« Le décret instituant les Villes n'a jamais existé »

De son côté, le président de l'Union des associations des élus locaux (Uael) dit être en phase avec le ministre des Collectivités territoriales. Car, selon lui, le décret cité dans l'article 167 n'a jamais existé. « Je veux qu'on revienne à l'orthodoxie et qu'on soit républicain en respectant les textes. La ville n'a jamais été créée, parce que ce décret dont on parle n'a jamais existé », tranche-t-il. Appuyant la thèse d'Oumar Gueye, Adama Diouf confie à Lesoleil.sn que « le Code dit, en son article 1 que les Collectivités territoriales du Sénégal sont : le département et la commune. Il n'a pas cité de ville. Donc, de façon substantielle, la ville ne devrait être dans l'architecture de nos collectivités ». Décelant, ainsi, des « incongruités », cet expert de la décentralisation soutient que les relations entre les villes et les communes ne sont pas très claires surtout du point de vue de leurs compétences.

« En fait, la ville est une commune. Mais, on pourrait la considérer une commune spéciale. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas une visibilité entre la commune et la ville du point de vue des compétences qui leur sont attribuées. Et comme dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, il est question de clarifier la relation, il est tout à fait concevable que l'on puisse dire que la ville n'a pas son sens, parce qu'elle ne participe pas à la clarification des jeux des acteurs territoriaux. C'est certainement ce qui fonde l'avis du ministre. Je suis du même avis que lui », a poursuivi M. Diouf. Ce dernier pense que l'on peut supprimer la ville pour ensuite adopter une départementalisation intégrale. « Ceci permettrait d'avoir de meilleures relations, des relations lisibles entre les communes et les départements et d'éviter ces problèmes de confusion dans des rôles et de responsabilités », conclut-il

Statut spécial pour Dakar

Allant plus loin, Cheikh Sadibou Seye, juriste chercheur en décentralisation, estime que du point de vue financier, on peut douter, aujourd'hui, de la pertinence de la ville et du département. De ce fait, il plaide leur suppression purement et simplement afin de rendre les communes plus fortes. « Pour moi, on peut revenir à un cadre unitaire pour avoir un seul type de collectivité. C'est-à-dire la commune. Si on supprime les villes et les départements, ce sera possible de concentrer les moyens au niveau des communes, qui seront désormais dotées d'un véritable pouvoir d'actions », a-t-il analysé.

De son avis, à part Dakar, les communes sont financièrement très limitées. Les départements sont logés à la même enseigne. « Et si on éparpille les moyens, on réduit le pouvoir d'actions de chaque collectivité », insiste l'universitaire, citant l'exemple de la répartition des fonds du Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen). « La part des villes a été considérable, contrairement à celle des communes. Et nous le savons tous, pour pouvoir prétendre au développement, il faut nécessairement de véritables moyens », a constaté le juriste.

Toutefois, Cheikh Sadibou Seye n'a pas manqué de demander un statut spécial pour la ville de Dakar en raison de sa spécificité de capitale sénégalaise. « C'est une nécessité, la capitale doit avoir un statut spécial, mais en tant que ville, en tant que collectivité décentralisée et non en tant que démembrement de l'Etat ou circonscription administrative » a-t-il fait savoir.

A l'en croire, l'autre aspect important qui pourrait justifier la décision de supprimer les villes est lié au fait que celles-ci ne remplissent pas leur fonction d'intercommunalité. « L'ancien Code de 1996 définissait la ville comme étant une grande commune subdivisée en communes d'arrondissements. Donc, en tant que telle, la ville était perçue comme une collectivité à part entière. Mais, dans le Code de 2013, elle constitue un cadre de mutualisation. Sur le principe, la ville devrait être une sorte d'intercommunalité alors que dans la pratique on se rend compte que cette mutualisation n'existe pas ».

A rappeler que depuis la sortie du ministre Oumar Gueye, la question continue de susciter de vives polémiques notamment dans la landerneau politique. Les proches de l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall la considèrent comme une « réforme politicienne » visant à « faire disparaître la ville de Dakar que le pouvoir en place ne pourra pas contrôler ».