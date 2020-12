Sénégal: L'EXPLICATEUR - Comprendre le processus d'élaboration du budget 2021 du Sénégal (1ère partie)

Par Abdou DIAW

La Direction de la programmation budgétaire du ministère des Finances et du Budget, dans un document intitulé « Budget citoyen 2021 », explique le processus d'élaboration du projet de budget. Ici, nous vous proposons, dans une première partie, les différentes phases conduisant la mise en place de la Loi de finances 2021.

Comment le Gouvernement prépare le projet de budget ?

Phase de programmation

Le cadrage budgétaire : étape où l'on définit le coût des activités réalisées durant l'année précédente, ceux de l'année en cours, ainsi que les projections des montants que l'État compte dépenser sur une période de trois ans. Ce cadrage se déroule entre la Direction de la programmation budgétaire et les ministères au mois de mars. Toutefois, pour 2020, compte tenu de la pandémie de la Covid-19, le cadrage ne s'est pas fait dans le cadre des rencontres organisées habituellement, mais à travers des échanges d'informations à partir des fichiers envoyés aux départements ministériels pour leur renseignement. Les services restent en interaction permanente durant tout le processus.

Le cadrage macroéconomique : étape où l'on évalue les recettes de l'État tenant compte de la situation économique du pays. Il fait ressortir notamment les perspectives de recettes, les projections de dépenses attendues et détermine le niveau d'équilibre budgétaire pour les années considérées.

Grands agrégats pour 2021 :

* Taux de croissance : il est attendu à 5,2% pour 2021 ;

* Déficit budgétaire : compte tenu de la pandémie de Covid-19, il sera fixé à 5% ;

* Taux d'inflation : l'inflation (mesurée par le déflateur du Pib) sera contenue à 1,7%.

b) Phase de consultations et d'orientation

- Le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (Dpbep) : c'est un document qui indique, sur les trois (3) années à venir (2021-2022-2023), ce que l'État compte faire pour mobiliser les recettes attendues et ce qu'il prend comme mesures pour les dépenses projetées. Le Dpbep sert de support au Débat d'orientation budgétaire (Dob).

- Le débat d'orientation budgétaire entre l'Assemblée nationale et le gouvernement s'inscrit dans le cadre de la participation de cette chambre parlementaire (à travers lui l'ensemble des citoyens) au processus de préparation du budget. Les députés saisissent cette occasion pour donner leurs points de vue sur les choix et orientations des politiques publiques du Gouvernement et indiquer leurs préférences et avis. Pour 2020, le Débat d'orientation budgétaire (Dob) s'est tenu à̀ l'Assemblée nationale, le 30 juin 2020.

c) Phase d'élaboration et d'arbitrage

- Détermination et notification des enveloppes budgétaires

Suite au Débat d'orientation budgétaire, le Gouvernement valide les choix de dépenses et le niveau de recettes mobilisables. Ce qui ouvre la voie à la répartition des enveloppes budgétaires ou plafonds de dépenses par secteur, par département ministériel et institution. Il s'agit ainsi de traduire les objectifs globaux définis dans le cadrage budgétaire en objectifs sectoriels, en fixant pour chaque ministère et institution le niveau d'autorisation de dépenses.

Les montants arrêtés par programme et dotation sont notifiés par le ministre des Finances et du Budget aux ministères et institutions concernés pour leur permettre d'élaborer leur projet de budget. Cette notification peut également comporter des précisions sur la destination de certains crédits, des mesures de réforme à mettre en œuvre et les économies correspondantes. Ces notifications sont accompagnées de la lettre circulaire portant préparation du budget de l'État, qui décrit les conditions dans lesquelles devra se préparer le projet de loi de finances pour l'année à venir. Cette année, elles ont été transmises le vendredi 03 juillet 2020.

PS : La seconde partie sera proposée dans le prochain numéro de votre rubrique.