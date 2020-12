Maroc: La reconnaissance US de la marocanité du Sahara constitue un appui formel à l'Initiative d'autonomie

Dr Dionisio Cabi, président de la Cour des comptes de la République de Guinée-Bissau

La reconnaissance par les Etats-Unis d'Amérique de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara constitue "un appui formel à l'Initiative marocaine d'autonomie", a souligné Dr Dionisio Cabi, président de la Cour des comptes de la République de Guinée-Bissau.

C'est une décision qui marque un tournant historique dans le différend régional sur le Sahara marocain, a-t-il dit dans une déclaration à la MAP, relevant que cette reconnaissance est d'autant plus importante qu'elle émane d'une grande puissance dotée d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Cette position constructive des Etats-Unis d'Amérique constitue "un appui formel à l'Initiative marocaine d'autonomie qualifiée par la communauté internationale comme étant réaliste, crédible et sérieuse", a poursuivi Dr. Dinosio Cabi, soulignant que l'Initiative marocaine d'autonomie est la seule et unique voie pour parvenir à une solution juste et durable à la question du Sahara marocain.

Au sujet de l'ouverture par les Etats-Unis d'un Consulat général à vocation économique à Dakhla, le président de la Cour des comptes de Guinée-Bissau a mis en exergue l'importance de cette représentation consulaire qui rejoindra, a-t-il rappelé, celles de 16 autres pays déjà présents, dont la Guinée-Bissau. Et le Dr. Dinosio Cabi de souligner que l'ouverture du Consulat US sera bénéfique non seulement pour les provinces du Sud marocain, mais jouera également un rôle de moteur de croissance pour la sous-région de l'Afrique de l'Ouest.