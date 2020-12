Cote d'Ivoire: Noël 2020 - Un opérateur de téléphonie mobile offre des cadeaux aux enfants défavorisés

Le top départ de la 2ème édition de la caravane de générosité et de solidarité initiée par l'opérateur de téléphonie mobile Moov Côte d'Ivoire a été donné le 1er décembre 2020, marquant, la journée internationale de la générosité et de la solidarité.

Cette caravane de générosité et de solidarité dénommée « Noël avec Moov » a sillonné du 03 au 12 décembre 2020 les mairies de plusieurs localités de l'intérieur du pays, dont celles d'Abengourou, Adzopé, Agboville, Dabou et Jacqueville.

Ces différentes communes ont reçu de nombreux présents et cadeaux essentiellement composés de jouets à forte valeur et impact éducatif afin de les accompagner dans leurs différentes actions et activités liées à la célébration de la fête de Noël en faveur des tout-petits.

Cette initiative selon les responsables de Moov Côte d'Ivoire est l'expression et la matérialisation de l'engagement sociétal et de l'élan de solidarité de l'opérateur envers les communautés. L'opérateur souhaite à travers ces dons, contribuer à offrir le sourire aux enfants de Côte d'Ivoire et permettre surtout à ceux des familles démunies de vivre la magie de Noël.

Il faut noter que ce geste a été bien accueilli par les autorités communales des localités visitées qui ont salué cet élan de générosité, de partage et de solidarité au profit des enfants.