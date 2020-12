Sénégal: Ministère du travail - Un nouveau code de sécurité sociale dans le circuit

L'amélioration des conditions de travail de l'employé et de ceux qui sont chargés d'y veiller est au premier rang des préoccupations du ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions et les députés.

Le budget du ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions a été voté par l'Assemblée nationale, samedi dernier. Il est arrêté à 4.753.431.207 FCfa pour l'exercice 2021. Le patron de ce département ministériel, Samba Sy, a décliné sa feuille de route : « assurer un travail décent pour tous les travailleurs, facteur de stabilité sociale et d'émergence économique », a repris le rapport.

Il s'agit, selon lui, d'améliorer la gouvernance du travail. Pour l'année prochaine, son ministère a l'ambition de garantir aux travailleurs l'accès à des services sociaux. Il a cité les soins de santé, ainsi qu'un système de sécurité sociale prenant en compte les risques relatifs à l'exercice de métier. Cette préoccupation du ministre va, selon le rapport, concerner les professionnels des secteurs formel et informel. À cet effet, M. Sy a notifié à l'Assemblée nationale que ses services travaillent à l'élaboration d'un nouveau code de sécurité sociale afin de mieux prendre en compte le secteur informel mais aussi les Sénégalais travaillant à l'étranger.

Cette ambition, s'inscrivant dans les Objectifs de développement durable, requiert plus de moyens pour l'administration du travail. Le ministre a aussi indiqué que ces nombreuses interventions programmées, ajoutées aux projets en cours, vont permettre à son département de s'inscrire dans la dynamique du Plan Sénégal émergent post-Covid-19, en mettant en place des mécanismes innovants favorisant l'accès à la protection sociale à l'ensemble des travailleurs.

Les députés ont sensibilisé le ministre sur la situation des inspecteurs du travail. Selon eux, « il y a nécessité d'y remédier afin d'améliorer leurs conditions de travail et de les mettre à l'abri du besoin, vu l'importance de leurs missions ». Ils ont également plaidé pour leur déploiement sur le terrain « pour plus de célérité dans le traitement des dossiers ». Les députés ont aussi invité Samba Sy à davantage protéger les personnes en situation de handicap et à appeler à plus de respect à la dignité des travailleurs domestiques.

L'émigration irrégulière a également été évoquée, mais Samba Sy a estimé que ce fléau n'est pas directement imputable au chômage des jeunes. Toutefois, il est d'avis qu'une partie de la solution à ce problème est de faire en sorte que les qualifications soient en adéquation avec les profils recherchés dans le monde de l'emploi.