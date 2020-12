Sénégal: Chronique « Retour aux origines » - Noir, nègre, négro...

« Demba Bâ, l'homme qui dit non », plastronnait le quotidien sportif français L'Equipe, mercredi dernier, au lendemain de l'affaire des propos racistes - discriminants, au mieux - du quatrième arbitre du match de football de Ligue des champions européenne entre Paris Saint-Germain (France) et Basaksehir Istanbul (Turquie). L'international sénégalais a montré son incompréhension puis son courroux à cet arbitre des insanités. En s'adressant à Achille Webo, Camerounais et entraîneur-adjoint du club stambouliote, le juge placé hors du jeu a reconnu avoir dit « negru » qui veut dire « noir » en roumain, sa langue, et non « negro », l'équivalent de « nègre » en anglais, la langue officielle de l'Uefa, l'instance du football européen.

Noir, nègre, negro sont des mots qui ont une histoire parfois complexe. Dans la conscience collective d'une bonne partie du monde occidental, et même africain, ils sont sujet à une propagande culturelle car ils participent à normaliser une diabolisation de langue. « Le statut péjoratif du noir n'a guère changé depuis le XIIIe, lorsque cette couleur est associée pour la première fois au diable, comme en témoigne les nombreuses représentations iconographiques du haut Moyen-Âge. Ainsi, dès que le mot « nègre », d'origine ibérique, est adopté par le français au tout début du XVIe, on l'utilise pour faire référence à Satan, dénommé ainsi le Grand Nègre », écrit Léon-François Hoffmann dans Le nègre romantique : personnage littéraire et obsession collective, paru en 1973 à Paris, Ed. Payot.

Pour William B. Cohen, dans son œuvre majeure, Français et Africains. Les noirs dans le regard des blancs, (éd. Gallimard, Paris, 1981), c'est au début de la traite négrière que les auteurs français ont continué ce processus de diabolisation pour légitimer l'immoralité, le manque d'âme ou encore l'inhumanité du Noir. Il reprend des citations de philosophes dits des Lumières comme Voltaire ou encore Montesquieu sur les Africains et leur couleur de peau.

« Dans la langue française de l'époque, le mot noir est associé à tout ce qui est sombre. C'est également ce qui est impénétrable », analysait, en 2012, Mamadou Cissé, enseignant-chercheur au département linguistique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Au cours des siècles, la couleur noire avait continué d'être négativement connotée et parfois même apparentée à une forme de souillure voire de maladie. « La peste noire », c'est le nom d'épouvante qui a été donné à l'épidémie ayant fait 75 millions de morts entre le XIVe et le XIXe siècle dans le monde.

La dérive sémantique s'est poursuivie du XVIIIe siècle jusqu'aux débuts de la colonisation, période où le linguiste sénégalais constate une évolution. « Le but, à cette époque, est une diabolisation des Noirs et certains n'hésitent pas à s'appuyer entre autres sur la malédiction de Cham dans la Bible. Il fallait bien préparer le terrain de la conquête colonisatrice. »

Cette terminologie aux origines particulièrement négatives ne joue-t-elle pas sur la perception des personnes de couleur noire ? Oui, c'est indéniable. Mais pire encore, certaines personnes censées être discriminées par ces propos finissent par intégrer ce complexe. Au-delà de la particularité en anglais, et notamment de la douloureuse histoire de l'esclavage puis de la ségrégation raciale des Etats-Unis, « negro » fut employé pendant les dernières décennies du XXe siècle dans beaucoup de cités françaises mais aussi de capitales en Afrique. La montée du hip-hop venu des États-Unis n'en était pas étrangère. Certes, le sens était différent, mais il était inconcevable pour un mouvement aussi engagé de garder telle quelle une expression sujette à débat. On est passé de « Negro » à « wesh gro », même si l'expression n'avait pas la même signification outre-Atlantique.

Dans cet aspect d'intégrer les discriminations auxquelles on peut être victime, Lilian Thuram, ancien footballeur, raconte un pan de la culture linguistique des Antilles d'où il est originaire. Il y fut un temps où quand un enfant naissait avec la peau claire, on disait qu'il avait la peau « chapée », c'est-à-dire la peau échappée du noir. En clair, les gens étaient contents que l'enfant ne soit pas très noir. C'est le même mécanisme d'auto-discrimination qui s'est passé, mercredi dernier, sur une chaîne de télévision sénégalaise. En commentant l'affaire des propos du quatrième arbitre, un animateur a cru bon de dire que les Noirs ressemblaient à des singes. « Ah non, des chimpanzés », rectifia-t-il dans un « éclair » de bêtise supplémentaire.

Il y a de la difficulté dans le désir de changement d'une sémantique inhérente à la discrimination, à la haine et au racisme. Ces mots et expressions péjoratifs peuvent connaître, dans un futur (proche ou lointain ?), un sens plus conforme aux valeurs de respect. Comme avec la littérature africaine où des bribes y sont notées, il faudrait accélérer le mouvement de reboute de renaissance - de remise à plat - pour dédiaboliser « Noir » et « Nègre ». Et là, on pourrait donner tort à l'Equipe qui disait, il y a quelques jours, que « les outrages altèrent nos capacités à explorer nos souvenirs ».